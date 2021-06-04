“Похожи на вампирскую парочку”. Солистка Go-A снялась для Vogue и рассказала, как возникли слухи о романе с солистом Måneskin

По словам Павленко, после участия в “Евровидении” отношение людей к ней изменилось. Павленко рассказала, что недавно вышла из дома и встретила школьников, которые, узнав, где она живет, приехали, чтобы встретиться.

Артистка также опровергла слухи о романе с Двидом Дамиано – солистом французской группы Måneskin, победившей на “Евровидении 2021”.

Певица предположила, что этот роман “кто-то выдумал” из-за совместного фото, которое она выложила в закрытый чат слушателей.

Аристка отметила, что ” в каком-то смысле” понимает природу этих слухов, так как из-за сходства образов они с Дамианом “похожи на вампирскую парочку”.

https://www.facebook.com/VogueUkraine/posts/4169833493108576

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “народный фольклор”.

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представители Украины, группа Go-A заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.

19 мая на YouTube-канале “UA:Перший” состоялась презентация документального фильма, главной героиней которого стала Павленко.

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