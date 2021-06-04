 

“Похожи на вампирскую парочку”. Солистка Go-A снялась для Vogue и рассказала, как возникли слухи о романе с солистом Måneskin

04.06.2021, 14:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Павленко, после участия в “Евровидении” отношение людей к ней изменилось. Павленко рассказала, что недавно вышла из дома и встретила школьников, которые, узнав, где она живет, приехали, чтобы встретиться. 

Артистка также опровергла слухи о романе с Двидом Дамиано – солистом французской группы Måneskin, победившей на “Евровидении 2021”.

Певица предположила, что этот роман “кто-то выдумал” из-за совместного фото, которое она выложила в закрытый чат слушателей.

Аристка отметила, что ” в каком-то смысле” понимает природу этих слухов, так как из-за сходства образов они с Дамианом “похожи на вампирскую парочку”.

https://www.facebook.com/VogueUkraine/posts/4169833493108576

Контекст:

Катерина Павленко родилась в 1988 году в Черниговской области. По первому образованию Павленко – дирижер народного хора. В 2013 году она закончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности “народный фольклор”.

В 2012 году Павленко стала солисткой группы Go-A. 22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на “Евровидение 2020”. После того, как конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса, коллектив автоматически стал представителем Украины на “Евровидении 2021”. Для участия в конкурсе артисты написали новую песню Shum.

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран. Представители Украины, группа Go-A заняла пятое место – победителем стала группа Måneskin из Италии.

После завершения конкурса песня Shum занимала первое место в рейтинге музыкального сервиса Spotify – Viral 50 и дебютировала с 80-го места в чарте Billboard Global 200 excl US, став первой украинской песней в этом рейтинге.

19 мая на YouTube-канале “UA:Перший” состоялась презентация документального фильма, главной героиней которого стала Павленко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Депутат в Бурятии заставлял подчиненных строить дом для тещи

25.07 / Сын Высоцкого оценил творчество отца

31.12 / Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

29.11 / Facebook может выпустить свою криптовалюту Libra в январе – Financial Times

22.09 / Газпром возобновил поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

05.07 / В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

25.02 / Дипломаты США выразили недовольство из-за долгого ожидания вакцины от COVID-19

29.10 / Мэр Ниццы призвал искоренить «исламофашизм»

16.02 / «Вести» подвели грустные итоги первых пяти лет свободной торговли Украины и ЕС

04.11 / Словакия начнет тестирование на антиген COVID-19 на границе с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика