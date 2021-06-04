Законопроект про экоинспекцию – это инструмент давления на бизнес, его нужно доработать – нардеп

“Очень важно, чтобы были очень четко на уровне закона определены основания и порядок проведения, например, проверок субъектов хозяйствования. Чтобы хороший по своей сути законопроект нельзя было использовать недобросовестно с целью давления на бизнес, с целью вмешательства в хозяйственную деятельность, с целью установления нечестных преимуществ”, – отметила Радина.

По словам политика, антикоррупционный комитет уже указал на коррупционные риски законопроекта.

“К сожалению, мы вынуждены говорить о наличии коррупционных рисков даже тогда, когда с общей целью законопроекта мы склонны согласиться”, – сказала Радина.

Контекст:

В Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции считают, что законопроект об экологическом контроле создает значительные коррупционные риски и угрожает давлением на предпринимателей.

По мнению представителей ряда промышленных ассоциаций, законопроект о государственном экологическом контроле позволяет строить коррупционные схемы. Они обратились с письмом к спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой не голосовать за документ.

Европейская бизнес-ассоциация также призвала парламентариев доработать экологические законопроекты.

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