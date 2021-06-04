Мнение: Налоги и поддержка

Буквально перед началом Петербургского экономического форума были опубликованы данные опроса ВЦИОМ о том, что более половины (54% опрошенных) готовы платить больше налогов, если они пойдут на поддержку малоимущих, а две трети (65%) согласны платить больше, если в ответ будет получен более широкий и качественный объем государственных услуг.

Любопытно то, что тот же ВЦИОМ буквально два месяца назад проводил опрос по налоговой теме, и только 1% опрошенных в апреле согласился с тем, что нынешних налогов недостаточно.

Скорее всего, июньский опрос лукав постановкой вопроса. Как спросили — так и ответили.

То, что в России чудовищно высокая налоговая нагрузка, особо и незачем уточнять. Государство-банкрот вынуждено все глубже залазить в чужие карманы, восполняя свои провалы буквально во всех областях. Воровство правящей и бюрократической страт, безусловно, в наличии, но основная проблема неэффективности государства везде и во всем — в диком, буквально пещерном уровне управления. Когда имеющиеся ресурсы попросту разбазариваются в никуда. Чем-то это очень похоже на «водную проблему» Крыма — мало того, что вода в дефиците, так еще и более половины ее объема банально уходит под землю в бесчисленные порывы, трещины в водопроводной сети. Без полной замены всей сетевой инфраструктуры любые объемы воды будут недостаточны.

Дикое управление — это та же самая дырявая сетевая инфраструктура. Можно закачивать любые средства, но они будут растворяться просто потому, что управление проектами на первобытном уровне. Следствие кадровой политики, когда тупой и невежественный высший руководитель просто вынужден подбирать такую же нижестоящую вертикаль. Просто для того, чтобы хоть как-то понимать на доступном ему языке то, что ему докладывают подчиненные. Откуда в таких условиях грамотному управлению взяться?

Возникает парадокс. С одной стороны, абстрактно платить в никуда не согласен практически никто. 1% тех, кто считает, что налогов сегодня недостаточно — это, скорее всего, как раз те, кто эти налоги распределяет. А вот 99 процентов полагают, что налогов либо достаточно, либо слишком много. То есть — идея увеличить их энтузиазма точно не вызывает.

С другой стороны — адресная поддержка малообеспеченных и сбор для этого каких-то дополнительных ресурсов встречает понимание. Но дело в том, что в стране не менее половины населения — это как раз и есть те самые малообеспеченные. И фактически вопрос ВЦИОМ был понят ими применительно к себе — согласны ли вы с тем, чтобы собирать больше налогов, чтобы помочь именно вам? Неудивительно, что половина опрошенных, которые и есть малообеспеченные, ответили положительно на вопрос — нужно ли помогать конкретно вам?

При этом нет никаких иллюзий — при нынешнем качестве управления даже собранные целевым образом средства скорее всего, не дойдут до тех, кому они адресованы. Простой пример — за год «пандемии» государство оказало точечную и весьма скромную поддержку очень небольшой группе населения. То ли дважды, то ли даже трижды (но по-моему, все-таки два раза). Что-то совершенно копеечное. И не только потому, что государство жадное (кстати, да). А потому, что уровень администрирования невероятно низкий, и все экстренные меры, требующие нестандартных усилий и решений, уходят буквально в песок. Власть прекрасно понимает, что оказанная помощь, скорее всего, банально не дойдет до всех, кому она адресована. Так что какой смысл ее оказывать, если вертикаль управления уже не вытягивает такие задачи?

Это ответ на вопрос — стоит ли повышать налоги для целевых социальных программ. Формально — да. Стоит. Фактически пользы от этого ноль. Так как в итоге ничего сделано не будет, а собранные деньги уйдут в дыры и порывы управленческой инфраструктуры.

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