Скандалы: Очень богатый беженец

Как бывший вице-президент «Роснефти» Андрей Вотинов сбежал в Англию, поселился в доме за 3 миллиарда рублей и стал критиком нового руководства компании

Part of siloviki — так назвал Игоря Сечина адвокат бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова в лондонском суде в 2018 году. Ричард Саква, представлявший интересы Вотинова, пытался создать для своего доверителя образ жертвы российской государственной машины вообще и мстительности Сечина в частности. Но Вотинов, бывший офицер и предприниматель, прошедший путь от замдиректора нефтеперерабатывающего завода в Туапсе до вершин управления ключевой компании страны, никогда не был оппозиционером. Еще когда Вотинов работал в «Роснефти» о его бизнесе, связанном с получением денег от структур этой госкомпании, рассказали «Ведомости». Но «Роснефть» тогда отвечала, что претензий к Вотинову нет. Эти претензии возникли больше чем через год. И все, о чем писали журналисты, оказалось правдой. Вот только Вотинов успел сбежать из России. Попытки вернуть его обратно успехом не увенчались. А закончились очередным скандалом в лондонском суде.

Как выпускник военного училища стал топ-менеджером «Роснефти», заработал деньги на зарубежную недвижимость, а потом сбежал из страны и превратился в критика Игоря Сечина — читайте в совместном расследовании интернет-журнала «7х7», «Важных историй», Школы районной антикоррупции и «Трансперенси интернешнл – Россия»*.

Лондонское убежище

Четырехэтажное современное здание из серого камня недалеко от музея Шерлока Холмса на Бейкер стрит в центре Лондона в 2018 году стало местом противостояния Андрея Вотинова и российских властей. Здесь располагается Вестминстерский магистральный суд, он рассматривал дело об экстрадиции бывшего вице-президента «Роснефти», которого в России заподозрили в мошенничестве.

Вотинов перебрался в Лондон не позже 2016 года. Именно тогда российские власти потребовали от Соединенного Королевства выдать опального топ-менеджера. Защищать его вызвался «карманный публицист Ходорковского». Так представители «Роснефти» назвали Ричарда Сакву – политолога, специалиста по российской политике и исследователя посткоммунистического периода российской истории, профессора Кентского университета.

Во время слушаний весной 2018 года Саква заявил , что, по его мнению, за обвинением Вотинова в мошенничестве, предположительно, стоит Игорь Сечин. Саква вспомнил все громкие скандалы, так или иначе связанные с именем президента «Роснефти», в том числе арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. По его словам, Сечин общается с президентом Владимиром Путиным и «принадлежит к силовикам («part of the siloviki»), могущественной касте, которая взяла на себя роль защиты государства» и подчинила себе судебную систему.

По мнению стороны защиты, главной причиной преследования стало то, что Вотинов якобы не поддержал режим Владимира Путина со стороны «Роснефти». Но никаких документальных доказательств ни Вотинов, ни Саква не предоставили.

Впрочем, некоторые косвенные свидетельства вероятного участия Сечина в преследовании Вотинова в суде все-таки прозвучали.

После жалобы главы «Роснефти» в августе 2015 года было возбуждено уголовное дело против совладельца строительной компании «Гравитон» Александра Ярчука. Его фирма якобы с нарушениями строила причал для «Туапсинского НПЗ», когда им руководил Вотинов. Ярчук, который тоже сбежал в Великобританию и экстрадиции которого добивалась российская сторона, заявил, что через него Сечин якобы пытался добраться до бывшего коллеги.

Кроме того, в судебном решении упоминается расшифровка некой аудиозаписи разговора одного из менеджеров «Гравитона» с Владимиром Крыловым из «Роснефти». Крылов якобы заявил, что либо «Гравитон» выплатит некие суммы, либо столкнется с судебным преследованием. «Если Игорь Иванович [Сечин] отдаст приказ, они найдут способ достать всех», — якобы сказал Крылов. Судья Эмма Арбетнот отметила в решении, что у нее нет причин сомневаться в достоверности этих доказательств.

В итоге в июне 2018 года суд отклонил запрос о выдаче России Вотинова на основании того, что «это один из тех исключительных случаев, когда ответчик [Вотинов] показал, что существует реальный риск того, что он столкнется с вопиющим отказом в правосудии, если будет экстрадирован в Российскую Федерацию».

В «Роснефти» прокомментировали это судебное решение с разочарованием, назвав его «публицистическим документом, по смыслу и стилю воспроизводящим антироссийскую истерию, наблюдаемую в британских медиа». «На совести самого Вотинова то, что он стал разменной монетой в этой игре», — говорится в пресс-релизе нефтяной компании. Получить комментарий бывшего вице-президента «Роснефти» не удалось.

Недолгая карьера в «Роснефти»

До побега в Лондон Вотинов делал успешную карьеру. В нефтянку он пришел в середине 1990-х, устроившись в компанию «Туапсенефтепродукт». Там он сначала стал главным инженером, потом первым заместителем руководителя, а в 2010 году — директором.

К этому времени «Роснефть» полностью выкупила «Туапсенефтепродукт». В середине 2012 года в Краснодарский край приехал Владимир Путин, чтобы торжественно запустить новый глубоководный причал и посмотреть на реконструкцию местного нефтекомплекса. Президента и главу «Роснефти» в той поездке сопровождал Вотинов.

В конце 2012 года Вотинов окончательно перебрался в Москву. Там ему предложили должность вице-президента «Роснефти».

На этой позиции он проработал чуть больше двух лет. Первая информация о предполагаемом уходе Вотинова из «Роснефти» появилась в российских деловых изданиях в середине октября 2014 года. В качестве возможных причин его ухода назывались сначала «нарушение внутренних норм при расчете бюджета ряда проектов», а затем проблемы с запуском проекта Восточной нефтехимической компании.

Когда именно Андрея Вотинова официально уволили из «Роснефти», неизвестно. Компания ограничилась скупым сообщением о выводе его из состава правления в конце апреля 2015 года. Ни в одном российском СМИ не упоминалось то, о чем говорил политолог Саква в Вестминстерском суде — об отказе Вотинова поддержать режим Владимира Путина со стороны «Роснефти». Молчание хранил и сам бывший вице-президент.

Через полгода, 30 ноября 2015 года, Следственный комитет возбудил против Андрея Вотинова, его бизнес-партнера Александра Фириченко и еще нескольких человек уголовное дело по статье о «мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере». Фириченко арестовали и заключили под стражу. Вотинов успел уехать в Великобританию, его объявили в международный розыск. Ордер на арест бывшего топ-менеджера «Роснефти» был выдан 23 декабря 2015 года, но информация об уголовных делах появилась в СМИ только в апреле 2016 года.

Дом на частной улице

Вотинов мог перебраться в Великобританию во многом из-за того, что эта страна не выдает россиян, которых преследуют на родине. В XXI веке был только один случай, когда Соединенное Королевство согласилось на экстрадицию — отправила в Москву подозреваемого в грабеже жителя Иркутска. Бизнесмены, уголовные дела которых, по мнению британских судов, политически мотивированы, остаются жить в Лондоне.

Этой логикой, скорее всего, и руководствовался Вотинов. Более того, существует несколько свидетельств, указывающих на то, что его семья купила в Лондоне дом стоимостью более 3 миллиардов рублей.

У Вотинова есть доверенное лицо — швейцарская адвокатесса Доминик Амадруз Гураманд . Ранее она являлась трастовым управляющим Новозеландских трастов Nero Trustee Limited (принадлежал дочери Вотинова Дарье).

В реестре иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании, есть компания SNC Amaudruz & Amaudruz Guiramand Ama Partners, принадлежащая Доминик Амадруз, которая владеет домом в элитном районе Лондона. Адрес этого дома есть в реестре: Plot 2, 65-79 Winnington Road, London (N2 0TT). Такие «технические адреса» присваиваются домам на этапе стройки. По данным лондонских риелтеров, сын Андрея Вотинова Валерий указывал в качестве регистрации в Лондоне другой адрес: Danewood drive, 2.

Если посмотреть на гугл-карту, то выяснится, что это один и тот же дом. На этапе стройки у него был «технический адрес», а после ее завершения — официальный.

По просьбе корреспондента «7х7» к дому Вотиновых в Лондоне сходил журналист из дружественного СМИ. Вход на частную улицу Danewood drive огорожен забором с двух сторон, попасть на нее без специального пропуска нельзя. На заборе установлено множество камер, а территорию патрулировал охранник. Так работают в Великобритании частные улицы (private road), которые содержатся за счет частных лиц или организаций. В объявлении на сайте риэлторского агентства «Глентри» окрестности Виннингтон Роуд в Хэмпстеде (районе на Северо-Западе Лондона) называются «анклавом за частными воротами и под защитой службы безопасности».

Документы о покупке особняка в реестре иностранных компаний датированы декабрем 2015 года, приобрела дом компания, которой управляла адвокат Доминик Амадруз. Его цена — 28,8 млн фунтов стерлингов, что эквивалентно 41 млн долларам США, а по официальному курсу ЦБ РФ на дату покупки (18.12.2015 года) — 3,036 млрд рублей. Тут можно посмотреть описание особняка с фотографиями.

В описании особняка говорится, что на первом этаже располагается холл для приемов, гостиная, столовая, кабинет-галерея, семейная комната, зал для завтрака и зимний сад. Второй и третий этажи отданы под три спальни, каждая со своей ванной. На цокольном этаже оборудованы спортзал с бассейном, сауна, процедурный кабинет, кинозал, бар и гараж на 9 машин. Там же располагаются дополнительная кухня, откуда можно попасть в две комнаты для персонала.

Пристанище на Кипре и в Монако

Бизнес-партнера бывшего вице-президента «Роснефти» Александра Фириченко арестовали на следующий день после возбуждения уголовного дела, в конце ноября 2015 года. К этому времени негласные проблемы Вотинова длились уже несколько месяцев. Топ-менеджер успел подготовить «запасной аэродром» в Европе: стал резидентом Монако, а позже – обратился за гражданством Кипра. По всей видимости, в обоих случаях претендовать на нужные документы ему помогли покупка или аренда дорогой недвижимости в этих юрисдикциях.

В июне 2015 года Вотинов указал в качестве места жительства многоквартирный дом в Монако. Об этом стало известно благодаря утечке документов из «Панамского архива». По данным сайта montecarlo-realestate.com, подземный бокс на два автомобиля в этом доме стоит 1 млн евро, а минимальная стоимость апартаментов — 7,8 млн евро или 585 млн рублей.

Аренда или владение такими апартаментами может быть основанием для получения вида на жительство. Его Вотинов получил в 2017 году (копия вида на жительство есть в распоряжении редакции).

Власти Монако теоретически могут отозвать вид на жительство у гражданина, который проходит по уголовному делу. Параллельно Вотинов искал возможность получить ВНЖ или стать гражданином в другой европейской стране.

7 июня 2016 года в кипрской газете «Правда» были размещены объявления о новых соискателях гражданства Кипра. Среди них были Андрей, Кристина, Дарья и Валерий Вотиновы, которые указали свои адреса на острове.

Строительство этого дома пока не завершено. Компания, которая им владеет, продает в нем квартиры по программе получения «золотых паспортов». Как и в Монако, покупка жилья на Кипре может стать основанием для предоставления гражданства этой страны.

Такая квартира, адрес которой Вотиновы указали в кипрской газете, оценивается минимум в 4,5 миллионов евро или 377 миллионов рублей.

Вот как застройщик описывает в своей брошюре эти апартаменты на побережье.

«Limassol Del Mar разместится в самом сердце знаменитой 17-километровой набережной. Жилой комплекс площадью 34 000 кв.м. протянется вдоль берега на 170 метров: с первого по последний этаж откроется восхитительный вид на море. Идеальный сервис в нашем понимании ненавязчив, но всегда под рукой. Опытный консьерж готов прийти на помощь 24 часа в сутки и выполнить любое ваше поручение, как незначительное, так и самое ответственное. В целях безопасности территория Limassol Del Mar огорожена и оборудована скрытыми системами видеонаблюдения. Жильцам предоставлены два паркинга (подземный и наземный), доступ на которые строго контролируется. Все для того, чтобы вы и ваша семья всегда чувствовали себя под надежной охраной».

Программой получения «золотых паспортов» воспользовались не менее двух десятков крупных бизнесменов и политиков, среди которых бывший сенатор Леонид Лебедев, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Березкин, президент металлургической компании «Евраз» Александр Фролов.

В 2020 году медиагруппа Al Jazeera выпустила большое расследование о том, что кипрские паспорта получили участники схем по отмыванию денег, осужденные мошенники и обвиняемые в коррупции политики. Вскоре после этого, 1 ноября прошлого года, Кипр приостановил выдачу «золотых паспортов».

Конфликт с интересом

В декабре 2011 года, незадолго до выборов президента, глава российского правительства Владимир Путин на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики раскритиковал крупные компании за то, что их менеджеры отдают подряды своим же компаниям или фирмам, оформленным на друзей. «Совсем оборзели уже… сам руководит, сам своим аффилированным с ним структурам выдает деньги», — так премьер-министр описал конфликт интересов топ-менеджеров в энергетике. Хотя вопросы у главы правительства возникли к энергетикам, он предложил распространить проверки на госкомпании в других отраслях, в том числе нефтяной.

Неизвестно, воспринял ли Андрей Вотинов эти слова на свой счет, но почти сразу у созданной им в 2007 году группы компаний «Все люди равны» сменилось два владельца.

Сначала его младшая сестра Ирина Палей, которой он передал компанию в 2009 году, переписала ее офшору Orcell Equities Limited на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь — бизнес-партнеру Вотинова – Александру Фириченко.

Как стало известно позже, созданная Вотиновым группа компаний «Все люди равны» строила административные здания, в которых арендовали помещения структуры «Роснефти». В период с 2011 по 2012 год выручка «Все люди равны« выросла почти в четыре раза, превысив 1,16 миллиарда рублей.

В 2014 году представитель «Роснефти» в комментарии «Ведомостям» отрицал конфликт интересов. По его данным, Вотинов к 2011 году уже не владел ГК «Все люди равны».

Сомнения в этом появились позже, после утечки документов юридической компании Mossack Fonseca (из них стало известно об офшорах, в которых политики, чиновники, бизнесмены и знаменитости укрывали свои деньги).

Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.

По мнению следствия , Вотинов и Фириченко все спланировали еще в 2010 году (в то время первый был и.о. директора «РН-Туапсинский НПЗ»).

В 2012 году «Все люди равны» отдала в субаренду нефтеперерабатывающему заводу земельный участок площадью 17 тысяч квадратных метров и получила за это от НПЗ более 100 миллионов рублей. Земля принадлежала Краснодарскому краю и находилась в аренде у строительной компании Фириченко. А затем ГК «Все люди равны» построила на этом участке десятиэтажное офисное здание, которое было сдано в аренду НПЗ еще до ввода его в эксплуатацию.

Следственный комитет посчитал, что ущерб «Роснефти» в период с августа 2012 года по апрель 2015 года, составил по субаренде участка 344,5 миллиона рублей, а по аренде недостроя — 156,9 миллиона рублей.

Все забыть

Андрей Вотинов в первой половине 1990-х закончил Краснодарское военное командно-инженерное училище ракетных войск, где получил офицерское звание и квалификацию инженера-механика. Этот статус не гарантировал ему высокую должность в «Туапсенефтепродукт», куда он устроился после учебы. Да и сама компания была сравнительно небольшой: она перегружала нефть с железной дороги на танкеры.

Группу компаний «Все люди равны» Вотинов учредил в 2007 году, когда стал заместителем директора в «Туапсенефтепродукт». К этому времени в его руках уже было немало полномочий, чтобы решать многие технические и управленческие вопросы.

В последние полтора года Вотинов пытается закрыть историю своего преследования. В 2020 году он подал несколько жалоб в российские суды «на действия (или бездействия) должностных лиц, которые осуществляют уголовное производство по его делу». Ростовский кассационный суд отклонил одну из них. По требованию Роскомнадзора, был ограничен доступ к перепечатке публикации «Ведомостей» на сайте «Компромат», где на основании данных из «Панамского досье» упоминается иностранная недвижимость Вотинова и некоторых других бывших и действующих топ-менеджеров российских госкомпаний и госбанков. А в начале 2020 года Вотинов, который долгое время избегал встречи с российским правосудием по уголовному делу, обратился в Тушинский суд Москвы с иском о защите персональных данных, чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками были указаны несколько сетевых изданий и Международный консорциум журналистских расследований. Судьба этого иска неизвестна.

*Этот материал создан при участии АНО «Центр ТИ–Р» и ее гендиректора Ильи Шуманова. Организация внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов». По закону мы обязаны это указывать, иначе наши коллеги могут быть оштрафованы. «Важные истории» считают, что такие законы противоречат Конституции России.