Скандалы: Научные мусорные технологии

Наукоград Дубна после реализации мусорной реформы может превратиться в крупнейшую свалку страны

Подмосковный наукоград Дубна восстал против строительства предприятия по переработке отходов. Его инициатором является компания, близкая к давнему приятелю президента – Сергею Чемезову. Почти за тысячу лет существования подмосковная Дубна прошла большой путь – от важного таможенного пункта до места, где расположен крупнейший телепорт России, обеспечивавший трансляцию московской Олимпиады-80. В 2001-м ей был присвоен новый статус – наукоград, а спустя пять лет там была создана экономическая зона.

Подмосковье жаждет мусора

– В нулевые в нашем городе появилось и российско-финское предприятие «РФК Экосистема», – рассказывает депутат городского округа Дубна Ярослав Викулин. – Там стоял конвейер, где производилась сортировка мусора – какие-то фракции потом отправляли на переработку, остальное – на полигоны.

Это одно из первых таких предприятий в России перерабатывало до 30 тыс. тонн отходов в год, и люди на него не жаловались. Проблемы начались, когда в 2019-м в стране стартовала мусорная реформа. Государство поставило несколько задач: ликвидировать незаконные свалки, перейти на раздельный сбор мусора, а также сортировать и перерабатывать отходы. А раз есть госзадача, значит, есть и госфинансирование… Благородная цель стала обрастать проблемами на местах.

Мусорные воины

Неудивительно, что и в Московской области стали открываться предприятия по переработке отходов. В ряде случаев для этого выкупались здания и акции старых организаций, занимавшихся этим делом.

Так произошло и с ООО «РФК Экосистема» в Дубне. Правда, местные жители узнали об этом последними.

– В конце марта губернатор области Андрей Воробьев проводил по видеосвязи совещание с главами городов. И по его итогам стало известно: компания «РТ-Инвест», оказывается, выкупила предприятие, и на его базе появится завод по переработке мощностью 200 тыс. тонн. Мы были в шоке, – говорит Викулин.

Местные жители в разговоре с «Собеседником» признают, что нынешнее предприятие за последние месяцы пришло в упадок, но винят в этом мусорную реформу. Если раньше «Экосистема» сама сортировала и вывозила мусор, то затем весь его «жизненный цикл» (от контейнера до полигона) был передан региональному оператору. Тот должен был сам определять места, куда везти отходы.

– Где-то с середины марта по вторую половину апреля им попросту перестали выдавать талоны на полигон, поэтому они физически не могли вывозить мусор, – объясняет член инициативной группы Петр Номоконов.

– Представьте, что вы выносите из квартиры мусор, а у входа в подъезд стоит человек и не дает вам его выкидывать. А потом к вам домой приходит инспектор и говорит, что у вас беспорядок.

Народ против

Казалось бы, что тут плохого – на месте старого построят новое, и мусор будут перерабатывать с учетом последних достижений науки? Ан нет, дубнинцы эту идею восприняли в штыки. Причем против выступили не только горожане, но и едва ли не все городские органы власти: от Совета депутатов и Общественной палаты Дубны до Торгово-промышленной палаты. Местные жители стали выходить на акции протеста.

Противники приводят ряд весомых аргументов. Во-первых, во всех городах страны стараются убрать промзоны из центра, а в Дубне базу хотят открыть в непосредственной близости от жилых домов и университетского городка. При этом планируется серьезно расширить производство (с нынешних 30 тыс. тонн/год до 200 тысяч). Так зачем впихивать его в центр? Это же существенно ухудшит экологию в городе, к тому же появится еще несколько десятков тысяч грузовиков в год, привозящих отходы и увозящих их после переработки.

«Это неизбежно приведет и к быстрому разрушению дорожного полотна, повышенному загрязнению окружающего воздуха выхлопными газами. Кроме того, негативно скажется на безопасности дорожного движения», – говорится в петиции на имя губернатора Подмосковья.

Жителей беспокоит и будущий шум: власти заявляют, что исходящие от производства звуки не будут превышать 120 децибел (такой шум издает отбойный молоток, при 140 дБА у человека лопаются барабанные перепонки). Между тем по СНиПам допустимая норма на предприятиях не может превышать 95 дБА.

Однако в «РТ-Инвест» утверждают, что проектные шумовые характеристики у нового оборудования всего на 20 децибел выше, чем у старого.

– Такой уровень сравним с шорохом листвы или шепотом человека, – отмечают в компании. (Для справки: шелест листвы – 15 дБА, шепот человека – 25 дБА.)

Ну и наконец, последний аргумент противников: предприятие будет перерабатывать строительные отходы, его мощность, повторим, составит 200 тыс. тонн/год. При этом в самой Дубне производится лишь 10 тыс. тонн стройотходов. А значит, в наукоград будут свозить мусор со всей области, уверены противники идеи.

Кстати, в Министерстве экологии и природопользования Московской области согласились с нецелесообразностью строительства такого предприятия. В письме на имя председателя Совета депутатов Дубны Андрея Тамонова (есть у «Собеседника») говорится: размещение комплекса является «избыточным». Но при этом власти заявляют о необходимости «модернизации» предприятия по переработке отходов. Она заключается во внедрении двух новых единиц оборудования – барабанного сепаратора и шредера.

«Решение не окажет негативного влияния на инфраструктуру городского округа Дубна и будет способствовать улучшению экологической ситуации города», – сказано в письме.

Переносить предприятие по переработке строймусора за пределы Дубны новый инвестор отказывается: действующее производство будет технологически усовершенствовано, а модернизированный комплекс по переработке строительных отходов даст жителям Дубны 70 новых рабочих мест, убеждает он.

Дубнинцы же намерены отстаивать свое право на нормальную жизнь и уже собрали более 10 тыс. подписей (это немало, если учесть, что тут проживает около 75 тыс. человек). Письмо направлено губернатору Андрею Воробьеву.

Главный по отходам

В декабре 2020-го в Можайском городском округе Подмосковья состоялось открытие нового предприятия по переработке отходов. В церемонии участвовали глава Росприроднадзора Светлана Радионова, глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов, руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов (по видеосвязи), а также губернатор региона Андрей Воробьев. Последний буквально рассыпался в комплиментах Чемезову, называя его стратегическим партнером региона.

В последние годы возглавляемый Чемезовым «Ростех» активно присматривается к мусорному бизнесу.

С 2014-го Чемезов не раз выдвигал идею сделать «Ростех» единым оператором отходов. Однако раз за разом она не находила поддержки – поправку в закон отозвали из Госдумы после негативного отзыва помощника президента Андрея Белоусова, а несколько лет спустя против этого выступили и в Минприроды.

Между тем еще в 2012-м госкорпорация стала учредителем компании «РТ-Инвест», которая стала заниматься комплексной системой обращения с отходами. Ее гендиректором был назначен Андрей Шипелов (его давно уже называют «мусорным королем России»).

Правда, несколько лет спустя ОАО «РТ-Инвест» было реорганизовано в АО «РТ-Инвест». С тех пор следы госкорпорации в ней затерялись – в сервисах по проверке контрагентов учредители не указаны. С 2017-го не публикуются и доходы компании, в последний раз ее чистая прибыль превышала 1 млрд рублей.

На сайте «РТ-Инвест» нет никакой информации про строительство предприятия в Дубне. Зато не так давно в соцсети «ВКонтакте» стали распространяться однотипные видео с критикой пока еще действующего предприятия «РФК Экосистема» в Дубне, как обнаружил «Собеседник».

«Высокими технологиями там даже и не пахнет. А пахнет самой настоящей свалкой!» – гласит закадровый текст видео, комментарии к самому ролику закрыты.

Активисты из Дубны считают, что к публикации записи причастны новые инвесторы, но доказательств этому нет. «Собеседник» направил запрос в бывшую «дочку» «Ростеха».

Битвы «мусорного короля»

На днях «РТ-Инвест» запросил у правительства 400 млрд руб. финансовой помощи. После этого «Сообщество потребителей энергии» обвинило «РТ-Инвест» в захвате рынка по обращению с отходами и угрозах для экспорта из России. Причиной стали планы по строительству 25 заводов по сжиганию мусора.

В 2020-м планы строительства мусоросжигательных заводов вокруг столицы возмутили жителей Подмосковья – вредные вещества могут накрыть даже Рублевку.

В 2018-м под Казанью активисты разбили палаточный лагерь против строительства мусоросжигательного завода компанией «РТ-Инвест».

Илья Давлятчин