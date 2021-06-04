Балаганные дети – Личное мнение

Обратили внимание, как безвкусно одевают некоторые наши селебруны своих детей?



Фото: Соцсети

Вроде, и дорогой шмот, но выглядит, как дешёвая балаганщина то ли с рынка, то ли из перехода.

Впрочем, не только наши сельские звёзды этим грешат.

Заметила такой парадокс: дети даже безупречно элегантных родителей часто одеты безвкусно.

Спросила одну такую элегантную подругу: «Почему твоя дочь одета, как быдло?» На что получила ответ: «Ну, а что я сделаю? Она сама так хочет. Дети любят всё яркое».

Это правда: дети действительно любят всё яркое. Но дьявол — в деталях. Деталь — в том, что ярким у ребёнка должно быть необязательно всё. Чтобы ребёнок был доволен собой и свои внешним видом, достаточно вручить ему яркий аксессуар.

Например, наушники.



Фото: Соцсети

Любая девочка будет рада красивым розовым наушникам. При этом её саму во всё розовое наряжать не нужно, даже если розовый — её любимый цвет. Она же, в конце концов, не зефир!

Впрочем, детские наушники — это, конечно, не только и не столько аксессуар, сколько вещь первой необходимости как для самих детей, так и для их родителей.

Дети обожают по сто раз смотреть одни и те же мультики. Только вот повторяющиеся песенки и видео могут сильно утомить и их родителей, и незнакомых людей в общественных местах: в самолёте или в кафе.

То, что эту проблему легко решают наушники, даже упоминать неприлично. Это всем очевидно.

Неочевидно другое: обычные «взрослые» наушники детям совершенно не подходят. Наушники для взрослых рассчитаны на то, чтобы воспроизводить аудио как можно громче, изолировав при этом уши от внешней среды.

Детям это не просто не нужно, а вредно. Детям не нужно громко. Им нужно, чтобы было слышно только им. И всё!

Излишне громкие звуки могут привести к внутренним травмам деликатного детского уха, воспалительным процессам и постепенной потере слуха.

Тюменские беспроводные наушники CGPods Kids и Cat на 100% безопасны для детских ушей.

Они яркие, они красивые, они понравятся детям.



Фото: Соцсети

Ну, а их технические характеристики должны понравиться любому ответственному родителю:

1) Детские CGPods в 1,5 раза тише обычных «взрослых» наушников.

2) Предел громкости звука — до 85 дБ — выставлен на аппаратном уровне. Сделать громче просто не получится, даже если видео «орёт» как не в себя.

3) Наушники сделаны из специальных гипоаллергенных материалов, которые не раздражают нежную детскую кожу.

4) У детских CGPods нет элементов, опасных для ребенка. Нет проводов, в которых можно запутаться или твердых пластиковых деталей, об которые можно пораниться в процессе активной игры.

5) Вес CGPods — всего 132 грамма: в 2 раза легче «взрослых» наушников, средний вес которых — 300 граммов. Детские CGPods утомляют ребенка даже при долгой носке, потому что нет нагрузки

на шейные мышцы.

Эти наушники регулируются по размеру головы с охватом от 38 до 58 см. Подходят и малышам от 3-х лет, и подросткам.

Мне очень понравилась их складная конструкция: их можно положить даже в небольшую сумку ребёнка, не повредив.



Фото: Соцсети

Главная же, на мой взгляд, фишка детских CGPods — гигантская автономность. Тюменские наушники работают без подзарядки до 38 часов. Это — в 3 раза дольше аналогичных моделей от других производителей.

Ну, и напоследок покажу модель, которую я купила для дочки своей элегантной подруги:



Фото: Соцсети

Девочка запищала от восторга, увидев CGPods Cat! У кошачьих ушек есть ещё и подсветка!

Цена детских CGPods — 2 600 рублей. Совсем недорого, я считаю, за симпатичные «ушки», которые 100% безопасны для детского слуха.

Важно! Все наушники CGPods, включая и наушники для взрослых, продаются только онлайн. По честной прямой цене от производителя. Без диких накруток посредников, где CGPods стоили бы, как минимум, в 2 раза дороже.

По промокоду MIROKIDS — скидка 200 рублей.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую!

А вы прививаете вкус ребёнку с раннего возраста или считаете, что это — преждевременно, а пока — чем ярче, тем лучше? Почему у вас такая позиция? Поясните.

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