 

В России запретят целоваться на выпускном

04.06.2021, 17:12, Разное
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Инициативная группа депутатов внесла в Госдуму законопроект «О морально-нравственном поведении выпускников».

В тексте документа содержится ряд правил, которых необходимо придерживаться в торжественный вечер по случаю окончания школы или профессионального образовательного учреждения.

Помимо введённых ранее обязательств для выпускников не употреблять алкоголь, наркотические вещества и психотропные средства, им запретят целоваться на выпускном. По мнению парламентариев, безответственное поведение таких лиц приводит к различным проблем, таким как психологические травмы, депрессия и даже подростковая беременность

В России запретят целоваться на выпускном– Выпускной должен быть трезвым и целомудренным праздником. Сегодня его превратили в сплошной разврат. Страшно подумать, но почему-то у нас в России прижился пагубный американский тренд лишаться девственности на выпускном. Пора государству вмешаться и спасти наше подрастающее поколение, – заявил автор инициативы Виталий Милонов.

Для этого парламентарии предложили устанавливать в местах проведения выпускных вечеров камеры видеонаблюдения. Также усиленное внимание на празднование таких мероприятий будут обращать сотрудники правоохранительных органов, которые обязаны реагировать на соответствующие сигналы. Для родителей правонарушителей предусмотрены штрафы и общественные работы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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