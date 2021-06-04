 

Веб-сайт Great Wall Motors India открыт

04.06.2021, 14:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

— На сайте Индии есть изображения внедорожника Haval F7.

— Компания Great Wall Motors (GWM) открыла исследовательский центр в Бангалоре, штат Карнатака.

Вернувшись на Auto Expo 2020, Great Wall Motors (GWM) объявила о своем дебюте в Индии премьерой Vision 2025 и глобальным представлением Haval Concept H. Планы китайского автопроизводителя в Индии были отложены из-за пандемии COVID-19. В настоящее время на веб-сайте есть изображения Haval F7, и считается, что это может быть первая модель, которая будет запущена в стране.

На международном рынке внедорожник Haval F7 доступен с двумя вариантами бензиновых двигателей. 1,5-литровый бензиновый двигатель выдает 148 л.с. и 280 Нм крутящего момента, а 2,0-литровый бензиновый двигатель — 188 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Оба варианта двигателя в стандартной комплектации получат семиступенчатую автоматическую коробку передач. F7 позиционируется как внедорожник, связанный с искусственным интеллектом (ИИ), а также является первым продуктом бренда в результате перехода Haval к ​​глобальному языку дизайна и разнообразному стилю продукции.

GWM создала исследовательский центр в Бангалоре, штат Карнатака, с особым вниманием к системе автономного вождения, гибридному блоку управления, блоку управления транспортным средством и системе управления аккумулятором. На проходящей раз в два года автомобильной выставке, завершившейся в прошлом году, компания также продемонстрировала другие модели, такие как — H9, F7, F7x, F5 и GWM EV: iQ и R1. Более подробная информация о планах компании в Индии станет известна в ближайшие дни.

Источник: Кolibri.Рress



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Индийский логистический SaaS-стартап FarEye привлек 100 миллионов долларов

10.10 / Мнение: Российские студенты глазами иностранных профессоров

08.02 / Найден новый препарат против коронавируса

10.04 / Мнение: Ненужность блогеров экономике, удалёнка лучше денег и аренда офиса в будке

26.05 / Кудрин назвал способ быстро победить бедность в России

10.11 / Чем можно защититься от вирусов кроме маски

05.02 / В Кремле отреагировали на антироссийскую риторику Байдена: Нотки ультимативности неприемлемы

08.02 / Алина: больше, чем лучшая – Личное мнение

17.04 / Мнение: Видеосолянка. 16.04.2021

08.05 / Где обучалась Тихановская: Политолог раскрыл малоизвестный факт из биографии белорусской оппозиционерки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика