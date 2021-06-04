Веб-сайт Great Wall Motors India открыт

— На сайте Индии есть изображения внедорожника Haval F7.

— Компания Great Wall Motors (GWM) открыла исследовательский центр в Бангалоре, штат Карнатака.

Вернувшись на Auto Expo 2020, Great Wall Motors (GWM) объявила о своем дебюте в Индии премьерой Vision 2025 и глобальным представлением Haval Concept H. Планы китайского автопроизводителя в Индии были отложены из-за пандемии COVID-19. В настоящее время на веб-сайте есть изображения Haval F7, и считается, что это может быть первая модель, которая будет запущена в стране.

На международном рынке внедорожник Haval F7 доступен с двумя вариантами бензиновых двигателей. 1,5-литровый бензиновый двигатель выдает 148 л.с. и 280 Нм крутящего момента, а 2,0-литровый бензиновый двигатель — 188 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Оба варианта двигателя в стандартной комплектации получат семиступенчатую автоматическую коробку передач. F7 позиционируется как внедорожник, связанный с искусственным интеллектом (ИИ), а также является первым продуктом бренда в результате перехода Haval к ​​глобальному языку дизайна и разнообразному стилю продукции.

GWM создала исследовательский центр в Бангалоре, штат Карнатака, с особым вниманием к системе автономного вождения, гибридному блоку управления, блоку управления транспортным средством и системе управления аккумулятором. На проходящей раз в два года автомобильной выставке, завершившейся в прошлом году, компания также продемонстрировала другие модели, такие как — H9, F7, F7x, F5 и GWM EV: iQ и R1. Более подробная информация о планах компании в Индии станет известна в ближайшие дни.

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