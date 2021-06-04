Le Parisien: во Франции задержали российскую теннисистку

…по подозрению в намеренном проигрыше.

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали во Франции по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан-Гаррос». Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, ее задержали, когда она выходила с массажа вечером после матча в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На встрече Сизикова вместе с напарницей Екатериной Александровой проиграла австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.

Le Parisien утверждает, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски. Ее задержание проводили агенты службы безопасности.

По данным издания, задержание имеет отношение к прошлогоднему расследованию. Тогда разбирательство касалось встречи, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг и Кристина-Андрея Миту. Внимание правоохранителей привлекли ставки, сумма которых составляла, по подсчетам СМИ, сотни тысяч евро. Многие ставили на то, что Сизикова и Бренгл проиграют в пятом гейме второй партии, что и произошло.

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