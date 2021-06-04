 

Le Parisien: во Франции задержали российскую теннисистку

04.06.2021, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…по подозрению в намеренном проигрыше.

Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали во Франции по подозрению в умышленном проигрыше на турнире «Ролан-Гаррос». Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на источники.

По данным издания, ее задержали, когда она выходила с массажа вечером после матча в первом круге Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На встрече Сизикова вместе с напарницей Екатериной Александровой проиграла австралийкам Сторм Сандерс и Айле Томлянович.

Le Parisien утверждает, что в гостиничном номере Сизиковой прошли обыски. Ее задержание проводили агенты службы безопасности.

По данным издания, задержание имеет отношение к прошлогоднему расследованию. Тогда разбирательство касалось встречи, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг и Кристина-Андрея Миту. Внимание правоохранителей привлекли ставки, сумма которых составляла, по подсчетам СМИ, сотни тысяч евро. Многие ставили на то, что Сизикова и Бренгл проиграют в пятом гейме второй партии, что и произошло.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / Доктора сообщают, что курение вейпов может приводить к состоянию, похожему на COVID-19

28.04 / Социальная дистанция в помещении мало влияет на риск заражения SARS-Cov-2

29.07 / Мнение: Зачем в Беларусь завезли бойцов «иностранной ЧВК»?

03.06 / Пинк и Кэри Харт опубликовали редкие архивные фото дочери на ее 10-летие

08.03 / В Смоленске на Масленицу сожгли чучело Навального

06.09 / Мнение: Очень переживаю за Мишу

19.04 / Геофизики США: магнитное поле Земли существует не благодаря ядру планеты

04.02 / Телеканал CW продлил 12 своих сериалов, в том числе «Флеш» и «Бэтвумен»

26.11 / Ильсур Метшин возглавил Национальный рейтинг мэров

30.11 / Новые санкции США против России ввели из-за Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика