 

Крупнейшее исследование не подтвердило эффективности витамина D против COVID-19

04.06.2021, 13:44, Разное
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В своем исследовании ученые из Университета Макгилла в Канаде поставили перед собой цель определить, существует ли связь генетической предрасположенности к повышенному уровню витамина D с менее тяжелым течением COVID-19. Они проанализировали данные 4134 пациентов с COVID-19, применив метод менделевской рандомизации с использованием генетических вариантов, наиболее связанных с повышенным уровнем витамина D. В контрольную группу для сравнения были включены данные около 1,3 миллиона человек из 11 стран, у которых не была диагностирована коронавирусная инфекция.

Авторы исследлвания не нашли доказательств тому, что у людей без дефицита витамина D есть хоть какие-то преимущества в случае заражения SARS-CoV-2. Не защищает «витамин солнца» и от возможных осложнений, поэтому прием пищевых добавок с холекальциферолом не могут улучшить клинические исходы у населения в целом, считают специалисты. 

Ученые отметили, что у исследования есть некоторые ограничения: в частности, они проанализировали данные пациентов только европейского происхождения, поэтому не следует исключать возможность клинических преимуществ для других рас и этнических групп. Кроме того, в исследование не были включены пациенты с острым дефицитом витамина D, и не исключено, что таким больным биодобавки могут принести какую-то клиническую пользу.

«Лучший способ ответить на вопрос о влиянии витамина D — это рандомизированные клинические испытания, но они сложны, требуют значительных ресурсов и занимают слишком много времени», — пояснили ученые. 

Ученые также напомнили, что результаты большинства предыдущих исследований о возможной эффективности витамина D сложно интерпретировать, поскольку они не учитывают важнейшие факторы риска осложнений при COVID-19, включая пожилой возраст и наличие хронических заболеваний.



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