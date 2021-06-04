 

Разгадана тайна смерти древнескандинавской девочки с зябликами во рту

04.06.2021, 13:42, Разное
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Польские исследователи исследовали загадочное захоронение древнескандинавской девочки. Изучив артефакты, экспертам удалось разгадать тайну смерти обнаруженного в нем ребенка с зябликами во рту.
Несколько лет назад на территории Польши было обнаружено неизвестное ранее захоронение. Сделано открытие в пещере Большой туннель во время проводимых раскопок. Особое внимание к находке привлекло необычное церемониальное оформление погребения. В углублении пещеры находились останки ребенка, судя по анализу тела, это была девочка. Причем она не была представительницей славянских народов и принадлежала к скандинавским племенам. Однако самой большой тайной захоронения стали зяблики, которых кто-то положил в ее рот.

Судя по публикациям в зарубежных изданиях, черепа птиц стали одной из главных загадок археологии и истории народов за последнее время. Подобных находок ранее не делала ни одна научная экспедиция. Исследователи из Польши провели анализ останков ребенка, по его результатам было установлено, что могильнику примерно 360 лет. Кроме того, детальное изучение тела дало возможность определить и некоторые обстоятельства жизни девочки.

Как оказалось, при жизни она голодала, об этом говорит ее истощенный организм. Однако причину смерти неизвестной польские эксперты так и не смогли назвать точно. Исходя из информации, обнародованной учеными, причиной наличия черепов двух птиц во рту погребенной были особенности языческих обрядов. Именно птиц в древние времена считали проводниками в загробную жизнь, поэтому, как пишет «Политэксперт», их жрецы поместили умершему ребенку в рот.

Источник: politexpert.net



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