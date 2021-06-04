 

Диетолог Фус рассказала о приводящей к бесплодию ошибке в питании

04.06.2021, 13:42, Разное
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Диетолог Светлана Фус в социальной сети Instagram пояснила о распространённой ошибке в питании, которая может проводить к бесплодию. По ее словам, желание сбросить килограммы посредством употребления обезжиренных продуктов нередко приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
Такую еду употреблять только тогда, когда полезный жир в необходимом количестве поступает из другой пищи, присутствующей в рационе. Отсутствие жиров скажется на состоянии здоровье в целом и на внешности человека. В частности, кожа станет морщинистой и склонной к сухости. У человека снизится иммунитет, органы начнут быстрее стареть, появятся проблемы с сердечно-сосудистой системой и работой мозга.

Жиры дают людям энергию, они помогают в усвоении витаминов A, E, K и D. Данные элементы отвечают за крепкие сосуды, гладкую кожу, иммунитет и хорошее зрение. К тому же жиры принимают участие в продуцировании гормонов, в том числе половых. Если данные элементы отсутствуют в рационе на постоянной основе, это может привести к невозможности зачать ребенка.



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