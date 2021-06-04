 

Врач Трегубова объяснила, почему у пожилых людей пропадает аппетит

04.06.2021, 13:42, Разное
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Врач Ирин Трегубова объяснила, почему у пожилых людей часто пропадает аппетит. По ее словам, это происходит из-за возраста. При отсутствии желания есть у человека могут развиваться серьезные заболевания, поэтому важно обратиться к врачу.
У пожилых людей нередко наблюдается снижение аппетита. Это явление считается довольно опасным. Если проблема носит временный характер, то здоровью не будет нанесен сильный урон. Важно, чтобы при этом человек не начал сильно худеть.

Отказ от пищи может возникать не только из-за присутствующих патологий. Нередко нежелание есть провоцируют вредные привычки, употребление различных медикаментов, стресс, депрессия, внешний вид продуктов, неправильное питание, внешняя обстановка.

В домашних условиях можно принять отвары из трав, стимулирующие аппетит, но это разрешается делать только в случае временной потери аппетита. Допускается приготовление сока лимона с медом и теплой водой, настоя из укропа, ромашки, мяты, цикория, мелиссы. Кроме того, аппетит вызывают аир, горчица, хрен, барбарис, подорожник, которые необходимо добавить в блюда в качестве приправы.

Источник: vv-34.ru



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