Самолет со сработавшим датчиком неисправности шасси сел в Шереметьево

Пассажирский самолет из Санкт-Петербурга Airbus А-321, у которого сработал датчик неисправности шасси, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

«Самолет прибыл. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что во время снижения при подлете к Шереметьево у самолета А-321, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва, сработал датчик неисправности передней стойки шасси. Сам полет проходил в штатном режиме.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет со сработавшим датчиком неисправности шасси приготовился сесть в Шереметьево.