 

Самолет со сработавшим датчиком неисправности шасси сел в Шереметьево

04.06.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пассажирский самолет из Санкт-Петербурга Airbus А-321, у которого сработал датчик неисправности шасси, благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево, сообщили в экстренных службах.

«Самолет прибыл. Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет», – сообщил источник ТАСС.

Он добавил, что во время снижения при подлете к Шереметьево у самолета А-321, выполнявшего рейс по маршруту Санкт-Петербург – Москва, сработал датчик неисправности передней стойки шасси. Сам полет проходил в штатном режиме.

Ранее в пятницу сообщалось, что самолет со сработавшим датчиком неисправности шасси приготовился сесть в Шереметьево.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Задержанным на несогласованной акции в Москве школьникам пригрозили постановкой на учет

01.08 / Чем обернется очередной «рублепад»?

26.04 / Варфоломей обратился к “любимому народу” Украины в годовщину Чернобыльской катастрофы. Видео

19.04 / Cтаршеклассники избили ученика из-за ссоры с ровесницей в Приморье

22.08 / В Минске задержан организатор акций протеста в Белоруссии

13.07 / ВОЗ оценила испытания вакцины от коронавируса в России

03.01 / В ЮАР заявили о переговорах с Россией о вакцинации «Спутником V»

12.02 / Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы

24.09 / В американском Луисвилле ранены полицейские и введен комендантский час

27.10 / “50 человек госпитализировали, один – умер”. Виктор Ляшко рассказал о происшествиях на избирательных участках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика