Дерипаска заявил, что в РФ настали хорошие времена

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в РФ настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, и с осени в страну пойдут иностранные инвестиции.

«В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас. … Та ситуация, которая сложилась – стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. … Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. … Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению», – передает РИА «Новости» слова Дерипаски на ПМЭФ.

По его словам, важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали «когда-то Япония, Китай, Катар, Корея».

«Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет свое место», – отметил Дерипаска.

Ранее Дерипаска заявил, что РФ получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции.