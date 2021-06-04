 

Дерипаска заявил, что в РФ настали хорошие времена

04.06.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что в РФ настали хорошие времена, поскольку есть стабильность, достаточно предсказуемые условия, и с осени в страну пойдут иностранные инвестиции.

«В России, я считаю хорошие времена уже настали. Президент, надо отдать ему должное, победил. И теперь вопрос, что называется в нас. … Та ситуация, которая сложилась – стабильность, достаточно предсказуемые условия, которые есть у нас в стране. … Я уверен, что с осени, после всех перипетий этого лета, пойдут иностранные инвестиции. … Вопрос будет в нас, в предпринимателях, а я думаю мы сможем удивить и помочь российскому населению», – передает РИА «Новости» слова Дерипаски на ПМЭФ.

По его словам, важно продемонстрировать развитие внутри страны и удивить мир, как это сделали «когда-то Япония, Китай, Катар, Корея».

«Международная обстановка не будет стоять на месте, мы видим смену однополярного мира. К 26-28 году уже ни у кого не будет сомнений, что он будет биполярный. В общем, это очевидно, Китай займет свое место», – отметил Дерипаска.

Ранее Дерипаска заявил, что РФ получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.05 / Юлия Самойлова объяснила травлю Манижи со стороны недоброжелателей

08.10 / Зеленский отреагировал на обращение Медведчука к России с просьбой предоставить Украине вакцину от COVID-19

18.07 / Ученые рассказали о причине таяния льдов Арктики

21.07 / “Полчаса дал. Уже меньше осталось”. Луцкий террорист потребовал, чтобы Зеленский выступил с видеообращением

09.07 / Facebook удалил десятки аккаунтов, занимающихся политагитацией в Украине

10.09 / США почти вполовину сократят военное присутствие в Афганистане

18.02 / Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно

23.07 / Строительный кран упал в центре Москвы

09.07 / Delivery Club заявил о выплате большинству курьеров долгов по зарплате

22.10 / Компания AMD опубликовала технические характеристики видеокарты Radeon RX 6900 XT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика