СБУ подозревает компанию подсанкционного бизнесмена Амирханяна в нанесении убытков государству на 280 млн грн

По данным СБУ, “Первомайский спецкарьер” в Николаевской области, фактическим владельцем которого является Амирханян, в течение двух лет незаконно добывал гранит – уже после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Кроме того, компания действовала с нарушением правил использования недр, что создавало опасность для окружающей среды.

В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Руководителю компании, главному инженеру и сотруднику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБУ пояснили, что Амирханян фигурирует в производствах относительно присвоения бюджетных денег, в частности, выделенных на строительство дорог, а также коррупции – главный бухгалтер одной из его коммерческой структур, по данным следствия, в декабре 2020 года предлагала взятку, чтобы избежать налогообложения. Ей и Амирханяну сообщили о подозрении.

В 2019 году Амирханяна подозревали также в финансировании подготовки свержения конституционного строя – по данным СБУ, он перечислял деньги на счета “таможенных органов” оккупационной власти Крыма. “Было установлено, что Амирханян также причастен к совершению других преступлений на территории Украины, в том числе связанных с насилием над потерпевшими”, – говорилось в сообщении СБУ.

Сейчас Амирханян находится в розыске.

Контекст:

2 апреля СНБО принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

В СБУ рассказали, что против фигурантов санкционного списка открыты уголовные производства, но пока подробности этих дел спецслужба опубликовать не может, поскольку это может навредить расследованию.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

15 апреля Зеленский сообщил, что СНБО ввел санкции против еще ряда людей, которые, по его словам, причастны к контрабанде. Президент пообещал, что “и это тоже не финал”. Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции.

21 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 апреля. В санкционные списки вошли 13 физических и 95 юридических лиц, в том числе и Амирханян.

14 апреля “РБК-Украина” со ссылкой на источник в Офисе президента и “Укринформ” со ссылкой на источник в правительстве сообщали, что президент лишил его гражданства, в приложении к указу говорилось, что у Амирханяна есть гражданство Армении.

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