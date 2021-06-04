 

Мнение: Сыворотка правды КГБ

04.06.2021, 13:34, Разное
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Протасевич высмеивает тех, кто всерьез считает, что его заставляют говорить то, что он говорит https://colonelcassad.livejournal.com/6817735.html.
Всеми виной "сыворотка правды" от КГБ.

Стоит помнить, что выложено пока что лишь треть от интервью Протасевича. 1,5 часа из 4,5 записанных. Так что такими вот фрагментами Белоруссия будет еще долго троллить польско-литовскую оппозицию.
Для вишенки на торте не хватает лишь аналогичного интервью Сапеги, но не удивлюсь, если и оно появится в обозримой перспективе.

PS. Хочу обратить внимание – Бабарико, Тихановский, Колесникова и еще целый ряд лиц, таких же интервью на камеру не давали.Более того, тот же Тихановский, уже находясь длительное время в СИЗО, на камеру угрожал детям Лукашенко.
Хотя все они тоже сидят в СИЗО и допрашивались в КГБ. Это к вопросу о том, что все кто попадают в КГБ все признают.  Вот что целебный запрос из прокуратуры ЛНР делает.

Источник: Colonel Cassad



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