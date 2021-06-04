Мнение: Новые риски

Власти Стамбула запретили детям младше 15 лет пользоваться электроскутерами. В новостях из Петербурга практически ежедневно идут сообщения об авариях с участием электросамокатов, в компаниях, занимающихся прокатом этих транспортных средств, буквально только что прошли обыски. Проблема, как можно понять, начинает носить интернациональный характер.

Новые технологии создают новые, ранее неизвестные, риски. Мощный электроскутер может разгоняться до весьма солидных скоростей, что при движении по тротуарам и прямых столкновениях с пешеходами или препятствиями создают непосредственную угрозу жизни – либо пешеходам, либо самим водителям этих средств.

Логично, что возникает необходимость в упорядочении пользованием такими средствами. И пока суть да дело, бюрократия действует привычными методами – прямым запретом. Что во многом неэффективно именно в связи с прямотой решения.

При этом развитые страны находятся буквально в шаге от создания еще одного массового вида транспорта, основанного на технологиях дронов. Уже созданы прототипы устойств, способных поднимать в воздух человека и находиться в воздухе продолжительное время, измеряемое не минутами, а десятками минут и даже часами. Чем быстрее и дальше продвинутся технологии упаковки электроэнергии в батареи, тем скорее этот вид транспорта окажется доступным для большого числа людей. Год-два-три. Можно только представить, что будет происходить в мегаполисах – а именно они станут основным рынком для такого рода продукции. И главное – это на самом деле решение по разгрузке транспортных проблем в крупных городах. В конце концов, перевод движения с плоскости в объем существенно ослабит давление на дорожную сеть. Но с соответствующими рисками.

По сути, это вызов сегодняшним технологиям управления. Создать комплексные решения для подобных проблем – это высший пилотаж управленческих технологий. Тот, кто сделает это первым, сможет во многом создать стандарты и влиять на рынок подобных устройств. Любопытно – кто будет этим первым.

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