 

Владимир Ефимов рассказал о росте частных инвестиций в Москве

04.06.2021, 13:20, Разное
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О значительном росте объема частных инвестиций в экономику российской столицы рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, чиновник отметил, что объем частных вливаний за 10 лет увеличился более чем в три раза.

По словам Владимира Ефимова, только за первый квартал текущего года данный показатель вырос на 17%. Заммэра уточнил, что частные инвестиции направляются на развитее инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС.

“Если говорить про инвестиционную программу, инвестиции в инфраструктуру, собственно, на финансирование чего направлены инфраструктурные облигации, то это залог вообще привлечения инвестиций в любой регион. Мы в своей инвестиционной программе упор делаем именно на создание инфраструктуры, транспорта, инженерной инфраструктуры. И видим, как обратный результат динамику, очень высокую динамику роста частных инвестиций: за последнее десятилетие они увеличились у нас в сопоставимых ценах более чем в три раза. Так, только за первый квартал текущего года – более чем на 17%”, – отметил Ефимов.

По данным экономического комплекса Москвы и показателям Росстата, инвестиции городских предприятий возросли на 16,8% за первые три месяца 2021 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Показатель достиг отметки в 540,4 миллиарда рублей.

Примечательно, что более 44% этих средств было вложено в оборудование и машинную технику. На благоустройство земель ушло более 25%. Еще 12,5% инвестиций направили в сферу жилищного строительства. Почти 15% ушло на создание объектов интеллектуальной собственности.



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