В Петербурге нашли мертвой сотрудницу полиции

В техническом помещении на 20-м этаже одного из жилых домов на юге Санкт-Петербурга была обнаружен труп 35-летней сотрудницы полиции, передает Пятый канал. страшную находку сделал ее 22-летний молодой человек.

Сообщается, что женщина в момент гибели могла находиться под действием наркотических веществ. В ее квартире были обнаружены следи этого пагубного пристрастия. У погибшей остались трое детей от двух браков.