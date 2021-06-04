Мнение: Про краба Юру, выловленного в Териберке

Мурманский губернатор Андрей Чибис привез в Санкт-Петербург на экономический форум краба Юру, выловленного в окрестностях Териберки. Того самого села, где снимали фильм «Левиафан».

В правительстве Мурманской области заявили, что краб «приносит инвестиционную удачу и может предсказывать различные события». К примеру, краб Юра предсказал победу России в хоккейном матче с Канадой на ЧМ-20121… Но, увы, предсказание не сбылось, сборная России проиграла.

Между тем в Мурманской области запрещен любительский лов камчатского краба. За вылов членистоногого грозит крупный штраф, правоохранительные органы региона регулярно отчитываются о возбуждении уголовных дел против краболовов.

Мне вот интересно, краб Юра – это конфискат, изъятый у нелегальных краболовов? Или его все-таки специально выловили, чтобы привезти на экономический форум, выгулять?

И что будет с «инвестиционной удачей» Мурманской области? То же самое, что и с победой сборной России над сборной Канады на хоккейном чемпионате?

На снимках: Терибирка и краб Юра в Санкт-Петербурге, фотография отсюда и отсюда

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