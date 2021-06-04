Диетолог назвал главный секрет эффективного похудения

Врач-диетолог Алексей Ковальков рассказал, как можно добиться стройности фигуры. Специалист открыл россиянам главный секрет эффективного похудения.

Неправильное питание и нездоровый образ жизни могут привести к образованию излишней жировой массы. Согласно официальной медицине, избыточным считается до десяти процентов от общей массы тела. Ожирение же считается одним из наиболее сложных заболеваний, трудно поддающимся лечению. Многие в попытке похудеть прибегают к разнообразным диетам и тренингам. Доктор медицинских наук Алексей Ковальков пояснил о главной тайне эффективного сброса лишних килограммов и сантиметров талии.

Первым делом, необходимо исключить из меню разного рода сладости, повышающие в крови уровень инсулина, приводящих к накоплению жиров. В кондитерских изделиях и выпечке содержится слишком много легкоусваемых углеводов, которые в организме превращаются в жиры. Также важно вести активный образ жизни, не забывая о занятиях спортом. Именно во время выполнения упражнений происходит выработка гормона адреналина, который ответственен за сжигание жиров.

Эксперт-медик подчеркивает, что от сахаров следует отказаться полностью, а не только от конфет или пирожных. В рационе не должно быть также хлеба, соков, картофеля и белого шлифованного риса. Строгие ограничения в употреблении жирной пищи, по данным диетолога Ковалькова, не обязательны. Однако, как пишет «Слово и дело», важно заниматься физкультурой и проходить в сутки пешком не меньше пяти километров.

Источник: slovodel.com