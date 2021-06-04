В National Interest рассказали об экспортных перспективах истребителя Су-57

Американские эксперты военпрома снова обратили внимание на вооружения и технику Российской Федерации. Авторитетное издание National Interest опубликовало материал об экспортных перспективах истребителя Су-57.

Достижения российских конструкторов военной промышленности давно завоевали авторитет во всем мире. Одним из последних достижений инженеров оборонной сферы РФ стало начало активных продаж флагманских самолетов пятого поколения Су-57 многоцелевого назначения. Пока истребитель только поступил на баланс российской армии, но уже сейчас за рубежом отмечается огромный интерес к воздушным судам.

На текущий год оборонпром РФ запланировал ввести в действие в отечественной армии четыре истребителя. Ранее ни один самолет в армии РФ не оснащался силовыми установками модели АЛ-41Ф1. Количество Су-57 с настолько мощным мотором в течение семи лет должно дойти до 76 экземпляров.

Для компенсации затрат на производство было принято решение о продажах судна за границу. Особый интерес к нему наблюдается у правительств Алжира, Индии и Турции.

Источник: inforeactor.ru