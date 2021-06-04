Учёные: Простой тест на равновесие может предсказать продолжительность жизни человека

Шотландские учёные в ходе очередного исследования с участием 5 тысяч добровольцев выявили, что простой тест на равновесие может предсказать продолжительность жизни. Людям предложили постоять на одной ноге с закрытыми глазами.

Тестирование проводили специально обученные медработники. Средний возраст участников эксперимента – 53 года. У тех, кто смог простоять на одной ноге с закрытыми глазами 10 секунд, риск смерти в 66-летнем возрасте был в 3 раза ниже по сравнению с добровольцами, которые не выдержали и 2 секунд.

Исследователи, представляющие Каледонский университет в Глазго (Шотландия), объяснили, что люди, которые не могут удержать равновесие, склонны к падениям, а это чревато серьёзными травмами, а в последующем может стать признаком того, что мозг не будет взаимодействовать со всем организмом. К слову, улучшение баланса увеличит продолжительность жизни и укрепит общее состояние здоровья, а ещё снизит риски падений, травм и даже деменции.

Стоит отметить, что если регулярно делать упражнения на координацию и баланс, человек не только укрепит вестибулярный аппарат, избавит себя от многих неприятностей, но и удлинит себе жизнь, а ещё улучшит состояние нервной системы. Исследователи рекомендуют так называемую «ласточку» включить в свою ежедневную утреннюю зарядку.

Источник: ufacitynews.ru