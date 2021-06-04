“Сисясто”. Тина Кароль показала грудь

“Сегодня в продажу выходит серебряное колье с подвеской-розой “Тринити”, – рассказала она.

Певица отметила, что лично принимала участие в создании этого украшения.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Сисясто”, – отметил подписчик 0ngbadon.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

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