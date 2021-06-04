“Сисясто”. Тина Кароль показала грудь
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“Сегодня в продажу выходит серебряное колье с подвеской-розой “Тринити”, – рассказала она.
Певица отметила, что лично принимала участие в создании этого украшения.
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“Сисясто”, – отметил подписчик 0ngbadon.
Контекст:
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
В дискографии исполнительницы восемь альбомов.
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