 

“Сисясто”. Тина Кароль показала грудь

04.06.2021, 12:40, Новости дня
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“Сегодня в продажу выходит серебряное колье с подвеской-розой “Тринити”, – рассказала она.

Певица отметила, что лично принимала участие в создании этого украшения.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Сисясто”, – отметил подписчик 0ngbadon.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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