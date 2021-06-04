4 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

Среди необычных национальных праздников сегодня в Молдове отмечают День банковского работника. Дата была выбрана еще в 1991 году, когда в республике был основан Национальный банк Молдовы. В Нидерландах сегодня День бабушек и дедушек, а также прабабушек и прадедушек.

В православной традиции сегодня именины у Владимира, Данила, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии и Василиска.

Этот день в истории:

в 1917 году в Колумбийском университете впервые вручили Пулитцеровскую премию, ставшую со временем одной из самых престижных журналистских премий в мире.

в 1972 году поэт Иосиф Бродский был вынужден покинуть СССР, советская власть фактически поставила его перед выбором: либо эмиграция, либо тюрьма. В письме на имя генсека Леонида Брежнева Бродский написал: “Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге”.

в 1975-м британская The Rolling Stones стала первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.

в 1989 году китайские власти жестко подавили студенческую демонстрацию на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Для разгона применили огнестрельное оружие и бронетехнику, число погибших до сих пор точно не известно, цифра варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч.

в 2010-м состоялся первый запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, созданной частной космической компанией SpaceX Илона Маска.

В этот день родились:

в 1975 году – Анджелина Джоли, американская актриса, звезда Голливуда, обладательница кинопремии “Оскар” и трех “Золотых глобусов”.

1976-м – российский оппозиционер Алексей Навальный, основатель проекта “Фонд борьбы с коррупцией”. С февраля 2021 года он находится в колонии во Владимирской области.

4 июня скончались:

в 2009-м – Лев Броварский, украинский футболист и тренер.

в 2010-м – Геннадий Попович, украинский футболист, нападающий.

в 2012 году – Эдуард Хиль, эстрадный певец, народный артист РСФСР. Ему было 77 лет.

в 2020-м – Михаил Кокшенов, советский и российский актер. Он ушел из жизни в 83 года.

Приметы этого дня: если с утра была сильная роса, считалось, что году будет урожайным.

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