 

4 июня: какой сегодня праздник, у кого именины, приметы и запреты этого дня

04.06.2021, 12:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди необычных национальных праздников сегодня в Молдове отмечают День банковского работника. Дата была выбрана еще в 1991 году, когда в республике был основан Национальный банк Молдовы. В Нидерландах сегодня День бабушек и дедушек, а также прабабушек и прадедушек.

В православной традиции сегодня именины у Владимира, Данила, Ивана, Макара, Михаила, Павла, Софии и Василиска.

Этот день в истории:

в 1917 году в Колумбийском университете впервые вручили Пулитцеровскую премию, ставшую со временем одной из самых престижных журналистских премий в мире.
в 1972 году поэт Иосиф Бродский был вынужден покинуть СССР, советская власть фактически поставила его перед выбором: либо эмиграция, либо тюрьма. В письме на имя генсека Леонида Брежнева Бродский написал: “Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге”.
в 1975-м британская The Rolling Stones стала первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.
в 1989 году китайские власти жестко подавили студенческую демонстрацию на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Для разгона применили огнестрельное оружие и бронетехнику, число погибших до сих пор точно не известно, цифра варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч.
в 2010-м состоялся первый запуск многоразовой ракеты-носителя Falcon 9, созданной частной космической компанией SpaceX Илона Маска.

В этот день родились:

в 1975 году – Анджелина Джоли, американская актриса, звезда Голливуда, обладательница кинопремии “Оскар” и трех “Золотых глобусов”.
1976-м – российский оппозиционер Алексей Навальный, основатель проекта “Фонд борьбы с коррупцией”. С февраля 2021 года он находится в колонии во Владимирской области.

4 июня скончались:

в 2009-м – Лев Броварский, украинский футболист и тренер.
в 2010-м – Геннадий Попович, украинский футболист, нападающий.
в 2012 году – Эдуард Хиль, эстрадный певец, народный артист РСФСР. Ему было 77 лет.
в 2020-м – Михаил Кокшенов, советский и российский актер. Он ушел из жизни в 83 года.

Приметы этого дня: если с утра была сильная роса, считалось, что году будет урожайным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / ГСЧС Украины завершила работы на месте крушения Ан-26

08.09 / В Колумбии протестуют из-за политики президента Дуке

23.12 / Посольство Украины добилось правки информации о «русском борще» в гиде Michelin

01.08 / Лукашенко назвал задержанных россиян солдатами и призвал обращаться с ними аккуратно

03.10 / Нефтеперерабатывающий завод Оксаны Марченко попал в первую сотню рейтинга крупнейших частных предприятий России

26.05 / Новым владельцем “Украинской правды” стал Томаш Фиала

09.02 / Украина намерена получить план действий по членству в НАТО вместе с Грузией – Шмыгаль

27.03 / N-TV – в ФРГ предупредили, что третья волна коронавируса может оказаться ещё хуже первых двух

26.05 / За два месяца до Олимпиады Япония только начинает массовую вакцинацию

10.04 / В мире: В Северной Корее начинается голод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика