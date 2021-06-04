 

Ребенка ранило ножом в собственном доме под Калининградом

04.06.2021, 12:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На кухне частного дома поселка Александровка Полесского городского округа в Калининградской области пятилетняя девочка пыталась порезать себе сыр, однако не удержала равновесие и с табуретки упала на нож, передает РИА ФАН. Ребенка доставил в реанимацию. За ее жизнь борются врачи. Известно, что девочка растет в многодетной семье. Ее с сестрой и братом воспитывает мать-одиночка. Женщина не работает и занимается исключительно семьей. Однако в данном случае, отмечают в правоохранительных органах, не досмотрела.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.12 / Светлана Тихановская поздравит белорусов с Новым годом по польскому телевидению

03.11 / Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит

13.03 / Cостояние Мордашова и его семьи впервые достигло 30 млрд долларов

25.12 / Анастасия Решетова объяснила, почему родители часто разводятся в первый год жизни ребенка

28.05 / Jeep Commander снова поддразнил; скоро дебютировать в мире

29.10 / Украинцев могут лишить безвиза с Евросоюзом

17.08 / Археологи датировали найденный под Смоленском меч IX веком

09.02 / У Зеленского нашли диктаторские амбиции: Ведет Украину к национальной катастрофе

03.12 / В будущих смартфонах Motorola появятся поддержка внешних мониторов и десктопный режим

12.04 / В районе Зябликово появилась новая поликлиника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика