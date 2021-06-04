Мнение: Косяки и двери

Метафору с дверью из вчерашнего поста многие не поняли, и это указало на слепое пятно в теме границ.

Давайте его рассмотрим.

Я написала вчера, что косяк – это когда человек видит свою фигуру намного выше и шире, чем дверь.

Поэтому он ударяется в косяк и это называется “косяки”.

Это традиционные обозначения границ – стены и двери.

С этими образами связаны самые известные языковые конструкции, касающиеся темы границ.

Языковые конструкции очень точно отражают коллективное представление о поле.

“Ломиться в закрытую дверь”, “пробивать головой стену”, “огородиться глухой стеной”, “его в дверь, а он в окно”, “скулить под дверью”, “проситься через маленькую дверь” и даже “спать на коврике” и “обивать пороги”.

Все это про то, что общение в границах – это когда вы точным образом вписываетесь в открытую дверь.

Открытая дверь – это приглашение на чужую территорию, возможность коммуникации, которую вам открыл другой человек.

Дверь на чужую территорию, в основном, связана с вашей значимостью для другого человека, с размером вашей фигуры для него.

Дверь – это проекция вашей фигуры для него, друзья. Точно в размер вашей фигуры.

И если вы свою фигуру для него ощущаете намного больше, выше, шире, значительней, вы обязательно снесете косяк.

А снеся косяк и не заметив это или даже, как мы это видим в письмах, считая, что это его вина, а не ваша, вы останетесь с хвостом в поле.

Но тема с хвостами очень сложная, разберемся пока с косяками.

Чтобы не быть слоном в посудной лавке, нужно научиться заходить в открытую дверь, не влезая в окно, не просачиваясь под плинтус, не ломясь в двери закрытые. И нужно научиться не косячить, то есть не задевать дверные косяки.

Вот это и есть – общение в границах, которое быстро выращивает вашу значимость, и не только для другого.

Вы и сами себя начинаете уважать и ценить больше, когда учитесь общаться в границах. Ну вы в курсе.

Какое слепое пятно у людей обнаружила вчерашняя путаница с дверью?

Сразу несколько.

Можете их перечислить?

А я напишу про извинения и благодарность.

Очень просто все решили разрулить вопрос с косяками: извиниться и отблагодарить.

Это значит косяки вы воспринимаете как обиду другого человека и свое приобретение.

И это не просто ошибка в рассуждениях.

Вы действительно именно так и воспринимаете косяки.

Именно поэтому вы извиняетесь за косяки и часто тем самым косячите больше.

И благодарите вы за свои косяки другого (и за его агрессию в ответ на ваш косяк) поэтому сливаетесь.

Вы решили очень просто отделаться, как в детском саду: извините, спасибо, больше так не буду.

Чаще всего ваш косяк не наносит ущерба человеку, а если вдруг наносит, не нужно просто извиняться, нужно компенсировать материально.

Но будьте внимательны, если косяк во много раз больше, чем материальный ущерб, от компенсации у вас получится дополнительный косяк.

Очень любят некоторые кинуть небольшую денежку после того как оскорбили человека и получается двойное оскорбление.

Или подарки некоторые любят возвращать, а получается скалка.

Иногда возвращать подарок – в границах, когда речь о чем-то существенном, чего человеку после расставания откровенно жаль.

Но часто возвращение подарков выглядит как плевок в лицо, и вам придется самостоятельно разобраться, какой у вас случай.

Если вы остаетесь в отношениях, то материальные вложения нередко компенсируют косяк, даже нематериальный, но не дарите то, что для человека – лишний груз, мелочь или выглядит как “на, подавись”.

Со словесными извинениями все еще сложней.

Извинения – отличная вещь, когда речь идет о мелких неудобствах, которые вы причиняете человеку.

“Извини, что отвлекаю…”

“Извини, что переспрашиваю…”

Когда вы подчеркиваете, что замечаете даже мелкие касания границ человека, ему хочется открыть вам границы шире, он проникается к вам. Но все это имеет обратный эффект, если вы извиняетесь слишком часто, мимо и по любому поводу, ваши извинения начинают раздражать как и ваша фальшивая вежливость, а вы выглядите человеком беспринципным и липким.

Еще хуже, когда вы извиняетесь в случае крупного косяка, так, будто второй только и ждет вашего шага навстречу.

Вы наверное замечали, что в ответ на извинения люди часто выплескивают ушат помоев, поскольку им кажется, что извиняющийся не понимает, в чем проблема.

И самое плохое, когда виновник извиняется так, будто ранил второго, когда тот просто зол.

Это – дополнительный косяк, новый заход сверху.

“Прости, не хотел тебя обидеть” – косячная формулировка, которая не пройдет скорее всего ни в одни двери, наверняка заденет косяк.

Но ее очень любят произносить по любому поводу.

Понятно почему? Хочется компенсировать запрос на примирение своей верхней позицией.

Запрос маскируется в снисхождение.

В результате этой формулировкой подчеркивается, что второй именно обижен, а не разозлен, например, и переживает о том, что второй специально хотел обидеть его. И вот узнает, что нет, и успокоится. Двойной косяк в формулировке и это в плюс к предыдущему косяку.

Давайте пока остановимся и вы попробуете привести примеры косячных формулировок.

Большинство таких формулировок косячны только в определенных контекстах, но есть такие, которые в любом контексте – косяки, или почти в любом.

Приводите и описывайте, почему так.