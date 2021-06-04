Мнение: Косяки и двери
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Метафору с дверью из вчерашнего поста многие не поняли, и это указало на слепое пятно в теме границ.
Давайте его рассмотрим.
Я написала вчера, что косяк – это когда человек видит свою фигуру намного выше и шире, чем дверь.
Поэтому он ударяется в косяк и это называется “косяки”.
Это традиционные обозначения границ – стены и двери.
С этими образами связаны самые известные языковые конструкции, касающиеся темы границ.
Языковые конструкции очень точно отражают коллективное представление о поле.
“Ломиться в закрытую дверь”, “пробивать головой стену”, “огородиться глухой стеной”, “его в дверь, а он в окно”, “скулить под дверью”, “проситься через маленькую дверь” и даже “спать на коврике” и “обивать пороги”.
Все это про то, что общение в границах – это когда вы точным образом вписываетесь в открытую дверь.
Открытая дверь – это приглашение на чужую территорию, возможность коммуникации, которую вам открыл другой человек.
Дверь на чужую территорию, в основном, связана с вашей значимостью для другого человека, с размером вашей фигуры для него.
Дверь – это проекция вашей фигуры для него, друзья. Точно в размер вашей фигуры.
И если вы свою фигуру для него ощущаете намного больше, выше, шире, значительней, вы обязательно снесете косяк.
А снеся косяк и не заметив это или даже, как мы это видим в письмах, считая, что это его вина, а не ваша, вы останетесь с хвостом в поле.
Но тема с хвостами очень сложная, разберемся пока с косяками.
Чтобы не быть слоном в посудной лавке, нужно научиться заходить в открытую дверь, не влезая в окно, не просачиваясь под плинтус, не ломясь в двери закрытые. И нужно научиться не косячить, то есть не задевать дверные косяки.
Вот это и есть – общение в границах, которое быстро выращивает вашу значимость, и не только для другого.
Вы и сами себя начинаете уважать и ценить больше, когда учитесь общаться в границах. Ну вы в курсе.
Какое слепое пятно у людей обнаружила вчерашняя путаница с дверью?
Сразу несколько.
Можете их перечислить?
А я напишу про извинения и благодарность.
Очень просто все решили разрулить вопрос с косяками: извиниться и отблагодарить.
Это значит косяки вы воспринимаете как обиду другого человека и свое приобретение.
И это не просто ошибка в рассуждениях.
Вы действительно именно так и воспринимаете косяки.
Именно поэтому вы извиняетесь за косяки и часто тем самым косячите больше.
И благодарите вы за свои косяки другого (и за его агрессию в ответ на ваш косяк) поэтому сливаетесь.
Вы решили очень просто отделаться, как в детском саду: извините, спасибо, больше так не буду.
Чаще всего ваш косяк не наносит ущерба человеку, а если вдруг наносит, не нужно просто извиняться, нужно компенсировать материально.
Но будьте внимательны, если косяк во много раз больше, чем материальный ущерб, от компенсации у вас получится дополнительный косяк.
Очень любят некоторые кинуть небольшую денежку после того как оскорбили человека и получается двойное оскорбление.
Или подарки некоторые любят возвращать, а получается скалка.
Иногда возвращать подарок – в границах, когда речь о чем-то существенном, чего человеку после расставания откровенно жаль.
Но часто возвращение подарков выглядит как плевок в лицо, и вам придется самостоятельно разобраться, какой у вас случай.
Если вы остаетесь в отношениях, то материальные вложения нередко компенсируют косяк, даже нематериальный, но не дарите то, что для человека – лишний груз, мелочь или выглядит как “на, подавись”.
Со словесными извинениями все еще сложней.
Извинения – отличная вещь, когда речь идет о мелких неудобствах, которые вы причиняете человеку.
“Извини, что отвлекаю…”
“Извини, что переспрашиваю…”
Когда вы подчеркиваете, что замечаете даже мелкие касания границ человека, ему хочется открыть вам границы шире, он проникается к вам. Но все это имеет обратный эффект, если вы извиняетесь слишком часто, мимо и по любому поводу, ваши извинения начинают раздражать как и ваша фальшивая вежливость, а вы выглядите человеком беспринципным и липким.
Еще хуже, когда вы извиняетесь в случае крупного косяка, так, будто второй только и ждет вашего шага навстречу.
Вы наверное замечали, что в ответ на извинения люди часто выплескивают ушат помоев, поскольку им кажется, что извиняющийся не понимает, в чем проблема.
И самое плохое, когда виновник извиняется так, будто ранил второго, когда тот просто зол.
Это – дополнительный косяк, новый заход сверху.
“Прости, не хотел тебя обидеть” – косячная формулировка, которая не пройдет скорее всего ни в одни двери, наверняка заденет косяк.
Но ее очень любят произносить по любому поводу.
Понятно почему? Хочется компенсировать запрос на примирение своей верхней позицией.
Запрос маскируется в снисхождение.
В результате этой формулировкой подчеркивается, что второй именно обижен, а не разозлен, например, и переживает о том, что второй специально хотел обидеть его. И вот узнает, что нет, и успокоится. Двойной косяк в формулировке и это в плюс к предыдущему косяку.
Давайте пока остановимся и вы попробуете привести примеры косячных формулировок.
Большинство таких формулировок косячны только в определенных контекстах, но есть такие, которые в любом контексте – косяки, или почти в любом.
Приводите и описывайте, почему так.
Источник: Эволюция
Смотреть комментарии → Комментариев нет