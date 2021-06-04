 

Семья на первом месте: Дженнифер Лопес поделилась новыми фото с детьми после свидания с Беном Аффлеком

04.06.2021, 12:02, Разное
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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек – главные ньюсмейкеры последних нескольких недель – определенно перестали скрывать свои отношения. Во всяком случае, влюбленные уже не прячутся и совсем ослабили методы конспирации. На днях они были замечены вместе у одного из ресторанов Лос-Анджелеса. Как утверждают очевидцы, Дженнифер и Бен шли, обнявшись: она клала ему голову на плечо, он держал ее за талию. Позже Аффлека сфотографировали папарацци на выезде из дома Лопес. Актер не стал прятать лицо, и поднимать крышу своего кабриолета, а заметив в кустах фотографов, лишь улыбнулся им.

При этом влюбленные все еще игнорируют прессу и не дают официальных заявлений. Лишь Джей Ло, пропавшая на несколько дней из социальных сетей, вернулась в Instagram и начала публиковать посты, в которых много любви… к детям. Вчера, сразу после того, как в сеть попали новые подтверждения романтической встречи звезды с Беном Аффлеком, на ее странице появились свежие фотографии с детьми – 13-летними двойняшками Максом и Эмми. Домашние кадры без ретуши певица подписала эмоджи в виде белых сердечек и кокосов – все потому, что она с самого рождения мило называет близнецов “своими кокосиками”. 

Дженнифер Лопес с сыномЭмми и Макс

А накануне певица и актриса поделилась ностальгическим видео, вспоминая свой первый студийный альбом On The 6, и призналась в любви к фанатам:

1 июня для меня всегда счастливый день! Это был день, когда я выпустила свой дебютный альбом On The 6. Он навсегда изменил мою жизнь. С ним я объехала весь мир, благодаря ему познакомилась с вселенной музыки и с вами. Спасибо, что вы до сих пор со мной! Я так сильно вас люблю. Напишите, какая у вас самая любимая песня с этого альбома, – подписала видео Лопес.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Напомним, что первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком спустя 17 лет после окончания романа, появились почти сразу, как только певица объявила о расторжении помолвки с Алексом Родригесом. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались с 2002 по 2004 год и даже были обручены, однако отменили свадьбу буквально за несколько дней до росписи. В 2005 году актер женился на актрисе Дженнифер Гарнер – супруги были вместе до ноября 2018-го.



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