Как табачная индустрия пыталась заработать на пандемии – расследование



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Сообщение о конфликте интересов (например, получении денег от представителей фармацевтической или табачной промышленности за ангажированные научные работы) сегодня довольно обыденное явление. Поддержка исследований фармацевтическими и табачными компаниями напрямую влияет на результаты изысканий, и это сказывается на том, какие лекарства выписывают врачи. В этот раз внимание журналистов привлек факт сокрытия авторами нашумевших статей о защитной роли табака при COVID-19 их связи с индустрией.

К настоящему времени многие исследования показали, что курение увеличивает риски, связанные с COVID-19. Среди них крупная работа, охватившая 17,3 миллиона жителей Великобритании, которая показала, что потребление табачного дыма связано с увеличением риска смерти от последствий коронавируса на 14%. Сегодня подавляющее большинство исследователей согласно с тем, что курение – фактор риска при коронавирусной инфекции. Однако ряд ранних публикаций заставил поверить людей в противоположное.

В первые месяцы пандемии распространялась информация о положительной роли курения. Авторы нескольких исследований утверждали, что у него есть защитный эффект против коронавируса SARS-CoV-2. Журналистское расследование показало, что у авторов самых громких из исследований были связи с табачной индустрией, которые они не указали при публикации работ.

Впервые о возможном защитном действии никотина широко заговорили в начале апреля 2020 года после публикации двух французских исследований (это были препринты, не опубликованных в научных журналах). Журналисты обнаружили, что лаборатория Жана-Пьера Шанжё (Jean-Pierre Changeux), соавтора одного из этих исследований, в 1990-х годах получала гранты от Совета по исследованию табака, цель которого – финансирование исследований, зарождающих сомнения во вреде курения. Сам Шанжё уверяет, что с тех пор не получал «табачных» денег.

В конце апреля в журнале Toxicology Reports впервые появилась публикация о «табачной теории». Ее сформулировал греческий ученый Константинос Фарсалинос (Konstantinos Farsalinos). Он был первым ученым, опубликовавшим – еще до французов – препринт о возможной защитной роли никотина против коронавируса, однако тот остался незамеченным. Позже он выступал с докладами на Глобальном табачном и никотиновом форуме, где был в одной экспертной группе с научным директором British American Tobacco.

Соавтор Фарсалиноса в статье в Toxicology Reports Константинос Поулас (Konstantinos Poulas) работал в лаборатории, которая получала финансирование от Nobacco, лидера рынка электронных сигарет в Греции, дистрибьютора British American Tobacco. Ранее Поулас получал деньги за исследования для организации Foundation for a Smoke Free World, основанной Philip Morris Internationa. И Поулас, и Фарсалинос в течение нескольких лет активно публиковали статьи о полезных эффектах электронных сигарет. Оба отрицают получения средств от компании Nobacco за статьи о COVID-19.

В июле 2020 года Поулас и Хосе Майер (José M Mier), который также ранее работал консультантов для производителей сигарет, опубликовали в European Respiratory Journal статью о том, что курильщики реже заболевают COVID-19. В апреле 2021 года журнал отозвал статью, потому что авторы скрыли свои связи с табачными компаниями.

Медицинский журнал отозвал статью о пониженном риске заражения SARS-Cov-2 среди курильщиков

Неуязвимость курильщиков во время пандемии стала одним из главных мифов пандемии. Оказалось, что как минимум к одному исследованию на эту тему имели опосредованное отношение табачные компании, и опубликовавший его авторитетный медицинский журнал заявил об отзыве статьи.

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Foundation for a Smoke Free World, как узнали Хорел и Койцер, вложила в развитие никотиновой гипотезы крупные средства. Только в июне 2020 года она установила грант в 900000 фунтов стерлингов на исследования «для лучшего понимания связи между курением и использованием никотина с COVID-19».