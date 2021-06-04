 

Онколог Карасёв раскритиковал метод выявления рака от теледоктора Мясникова

04.06.2021, 11:46, Разное
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Российский онколог Иван Карасёв раскритиковал метод выявления рака от Александра Мясникова. В частности, были выявлены неточности в рассуждениях теледоктора.
Речь идёт об утверждении телеведущего в том, что рак пищевода можно выявить по едва заметному признаку — характерной боли и трудностях при глотании, усугубляющихся со временем. Хирург объясняет, что этот признак, именуемый дисфагия, возникает, когда в лечении нет уже никакого смысла, то есть у человека диагностируются 3 и 4 стадии рака, а прохождение пищи и жидкости становится практически невозможным.

Карасёв в своём Instagram-аккаунте говорит о том, что в случае дисфагии хирургическое лечение не применяется, а иногда химиолучевая терапия тоже не используется. Онколог отметил, что Мясников – врач общей практики и кардиолог, а поэтому предоставляемую им информацию о раковых заболеваниях, не соответствующую его квалификации, лучше несколько раз проверить у профильных специалистов, передаёт Слово и Дело.



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