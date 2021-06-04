Виктор Дробыш назвал Валерию главным человеком в своей творческой жизни

Продюсер Виктор Дробыш пояснил о своей работе с певицей Валерией. Супругу Иосифа Пригожина он назвал главным человеком в своей творческой карьере.

Продюсер Виктор Дробыш известен своей работой со многими отечественными звездами музыки. Он также участвует в целом ряде телевизионных проектов, вроде талант-шоу и конкурсов. Однако есть в российском шоу-бизнесе и артист, которого композитор и музыкант считает главным человеком в своей творческой карьере. Как оказалось, важнейшей личностью для творческой жизни Виктора Дробыша является певица Валерия. О сотрудничестве с ней Дробыш мечтал еще со времени ее первых выступлений на старте карьеры в браке с Александром Шульгиным. Для этого он даже лично вел переговоры с экс-продюсером артистки. Однако на тот момент Шульгин не заинтересовался набросками, предложенными Дробышем.

Заключить долгожданный контракт с Валерией композитору удалось только после ее развода. Новый муж артистки Иосиф Пригожин был другом Виктора Дробыша, поэтому с ним договориться удалось значительно проще. Об этом сам бывший продюсер «Фабрики звезд» пояснил телеведущему Борису Корчевникову в эфире передачи «Судьба человека».

Следует отметить, что Валерия и Пригожин в счастливом браке уже 17 лет, и все это время певица с удовольствием исполняет песни, написанные для нее Виктором Дробышем. Он уверен, что хит для Валерии написать существенно сложнее, чем для Аллы Пугачевой. Это объясняется тем, что Примадонна может из любой песни сделать шлягер, для других же артистов композитор должен стараться намного больше. Как сообщают СМИ, сотрудничество Валерии с Дробышем оказалось настолько удачным, что только стоимость одного корпоратива певицы доходит до 50 тысяч евро. Первым же хитом, написанным для супруги Пригожина, как пишет «Слово и дело», стала композиция «Часики».

Источник: slovodel.com