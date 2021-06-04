Россияне смеются над обманутой Латвией Чулпан Хаматовой

Чулпан Хаматова стала жертвой обмана со стороны Латвии. В Сети россияне смеются над актрисой, которой вскоре придется потерять еще больше денег.

С некоторых пор в Латвии появился новый способ обмана доверчивых иностранцев. Он заключается в распространении информации о возможности получить вид на проживание прибалтийской республики посредством покупки недвижимости в ней. Его жертвами стали и россияне, в том числе известные люди. Так, популярная актриса Чулпан Хаматова приобрела примерно в сотне километров от Риги земельный участок. Однако теперь ее шаг высмеивается рядом российских журналистов.

Получив так называемую «золотую инвестиционную визу», артистка рассказывала всем, что сможет при случае покинуть Россию, поселившись в стране, принадлежащей Евросоюзу. Пользуясь так называемым «запасным плацдармом, Хаматова, как и многие другие представители творческой интеллигенции, принялась критиковать власти родной страны. Однако ее радость оказалась преждевременной, о чем сейчас сообщают отечественные блогеры.

По мнению Юрия Алексеева, работающего обозревателем газеты «Взгляд», уже совсем скоро Хаматова разочаруется в своем выборе. Журналист отметил, что творчески расти в Латвии артистка не сможет, так как здесь даже художественные «фильмы снимают раз в пять лет на смартфон за еду». На расстоянии сотни километров от столицы и вовсе нет никакой культурной жизни, заверяет Алексеев.

Кроме того, латвийское правительство прекратило действие законодательной нормы, дающей возможность продлять право на жительство в стране бесплатно. Поэтому теперь всем, прикупившим недешевую недвижимость в Латвии, придется заплатить порядка пяти тысяч евро только на одного члена семьи. Это существенно дороже, чем оформление шенгенской визы.

Источник: vz.ru