Браудер пообещал за год вытащить Навального из тюрьмы

Зарубежные правозащитники, общественные и политические деятели поздравили российского блогера Алексея Навального с 45-летием и выразили ему слова поддержки. В частности, основатель инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер пообещал к следующему дню рождения освободить Навального из тюрьмы.

Браудер выразил надежду, что в ближайшем будущем Навальный сможет продолжить свою работу. «После того, как ваши друзья покинули Россию, нам стало легче координировать нашу работу, что привело к беспрецедентному уровню давления на Россию. Запомни мои слова, к следующему дню рождения ты будешь свободным человеком», – приводит его слова BuzzFeed.

Бывший специальный помощник президента США по вопросам национальной безопасности, экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что внимательно следит за здоровьем Навального и использует все свои связи в администрации президента США Джозефа Байдена, «чтобы оказать дополнительное давление на Россию».

«Будьте уверены, что здесь, в США, есть много замечательных людей, которые делают все, чтобы вытащить вас из тюрьмы. Несмотря ни на что, вы-политическое будущее России», – добавил он.

По словам президента «Национального фонда за демократию» Карла Гершмана, все, что происходит с Навальным, является бесчеловечным актом запугивания.

«Мне больно видеть, в какие нечеловеческие условия поставили вас российские власти, сколько вам пришлось вынести за эти месяцы заключения. Я считаю, что все, что с вами происходит, является бесчеловечным актом запугивания, направленным против честных и порядочных людей вашей страны. Ваше политическое дело-еще одно доказательство того, что вы являетесь лицом российской оппозиции, ее главной движущей силой. И мы не позволим нашим союзникам пережить такое унижение. Будьте уверены, что Кремль ответит за свое безрассудство», – сказал он.

Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес также присоединился к поздравлениям и отметил, что к Навальному обязательно придет политический успех. «И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло. Но сначала мы освободим вас как можно скорее. Я глубоко убежден, что построение демократии в РФ невозможно без ваших усилий», – сообщил он.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар добавил, что Навальный является «узником совести». «Мы твердо убеждены, что преследование активистов за гражданские права по политическим мотивам недопустимо. Именно поэтому мы требуем от российского правительства справедливого расследования и немедленного освобождения господина Навального», – заключил он.

19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников заявил, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.