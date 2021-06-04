Мнение: Россия и Белоруссия могут показательно наказать Украину

Президент Владимир Зеленский в свежем интервью немецкой прессе сообщил об угрозе, которую несет создание полноценного союзного государства РФ и Белоруссии. По мнению Зеленского, в этом случае добавляется проблем с безопасностью у северных границ Украины, где стоит «армия под командованием белорусского режима». А дальнейшая интеграция Белоруссии и РФ приведет к тому, что последняя получит контроль над этой армией. Будто только этого и не хватает Москве, чтобы, наконец, захватить многострадальную Украину, а так бы уже давно.

Инфантильные высказывания главнокомандующего украинскими вооруженными силами, тем не менее, имеют под собой реальную подоплеку. Слаженные действия Минска и Москвы – неважно, в формате союзного государства или без оного – действительно могут создать немалые проблемы для Киева. Но не в сфере безопасности, а, прежде всего, в вопросах экономики.

После встречи с Владимиром Путиным в Сочи Лукашенко уже намекнул, что обсуждал с президентом РФ возможность совместного санкционного ответа. Вполне очевидно, что наиболее эффективные ответные действия бьют не по далеким США или крупнейшим экономикам Евросоюза, а по странам-сателлитам, которые выступают теми самыми «спичками», из которых разрастается настоящий пожар в международных отношениях. При этом «спички», конечно, сгорают в нем первыми.

Заявления Зеленского было сделано уже после скандала с принудительной посадкой самолета Ryanair и последовавших за этим санкций Запада и его сателлитов. Впереди планеты всей, как обычно, была Украина, которая одной из первых отменила регулярное авиасообщение с Минском, несмотря даже на то, что там остались украинские граждане, выехавшие на лечение.

Александр Лукашенко вынужден был реагировать на активность украинских властей. На днях Минск ввел режим индивидуального лицензирования на импорт некоторых украинских товаров. В течение полугода Белоруссия может ограничивать ввоз конфет, шоколада, туалетной бумаги, кирпичей и прочих продуктов украинского экспорта. Но эти санкции кажутся мелочью на фоне возможных совместных действий РФ и Белоруссии в сфере энергетики и поставок топлива.

На днях Киев принял решение о прекращении закупок электроэнергии в РФ и Белоруссии, хотя не далее, как этой зимой, оказавшись на грани блэкаута, украинская сторона запрашивала помощь у Минска из резервных мощностей. Решение – исключительно популистское, было принято от большого желания продемонстрировать Западу приверженность руководства Украины магистральной линии – быть настолько антироссийским (а теперь еще и антибелорусскими), насколько это вообще возможно.

При этом запрет на импорт – временный и продлится до октября текущего года. Что понятно: вероятность возникновения серьезных проблем в украинской энергосистеме выше зимой, когда в отсутствие нормального централизованного отопления и горячего водоснабжения украинцы гораздо больше используют электричество. Введение ответного запрета на поставки электроэнергии Россией и Белоруссией на взаимной основе значительно повысит риски для прохождения отопительного сезона на Украине. В случае возникновения проблем обращаться украинским властям будет не к кому – украинская и европейские энергосистемы не синхронизированы.

Другая проблемная точка – топливо. На днях стало известно, что в июне Белоруссия отгрузит Украине треть от стандартного объема ежемесячных поставок. При этом доля белорусского бензина на украинском рынке – около 50%. Очевидно, что часть дефицитного ресурса компенсируют конкуренты – Межейкяйский НПЗ в Литве и украинский завод в Кременчуге. Часть поставок придет по морю. Однако себестоимость такого бензина, учитывая логистику, а также экстренность поставок, будет выше. Цены на АЗС неминуемо подскочат, похоронив популистскую инициативу украинского правительства по регулированию цен на топливо.

В начале мая украинский Кабмин решил ограничить торговую надбавку АЗС на период карантина, чем вызвал негативную реакцию бизнеса. Предполагалось, что драконовские меры будут компенсированы активной борьбой правительства с контрафактными нефтепродуктами и «бодягой», производимой на многочисленных мини-НПЗ по всей стране. Но ожидаемо борьбы не случилось, и доля легальных производителей и трейдеров на рынке за счет теневого рынка не выросла. Некоторые сети АЗС уже заявили о том, что прекращают торговать стандартной маркой бензина Аи-95, и переходят исключительно на торговлю премиальных топливом, на которое госрегулирование не распространяется. Другие производители и вовсе не особо скрывают, что будут получать 95-й бензин из 92-го при помощи специальных присадок. Иными словами, цены на бензин на Украине вырастут, а качество упадет.

К тому же, РФ и Белоруссия на двоих контролируют около 40% поставок дизельного топлива. Эпопея со сменой эксклюзивного поставщика нефтепродуктов из РФ после ухода швейцарского трейдера Proton Energy на фоне действий украинских силовиков закончилась тем, что на рынок в качестве посредника вышла азербайджанская компания SOCAR, заключившая соответствующие контракты с «Роснефтью». Однако экспорт топлива на Украину с 2019 года также проходит через фильтр разрешения Минэкономразвития. А значит, также может быть приостановлен по необходимости.

Синхронные санкции РФ и Белоруссии, будь принято такое политическое решение, могут обездвижить Украину, создав колоссальные проблемы в сфере энергетики и на топливном рынке. Конечно, это чревато потерями и для самих Минска и Москвы. Например, Белоруссия в торговле с Украиной находится в большом плюсе. Однако, если кого и будут показательно наказывать контрсанкциями, то именно Украину. Так что жалобы Зеленского (который всерьез подумывает о втором президентском сроке) европейским СМИ на сближения Минска и Москвы вполне можно понять. Но, конечно, не простить.