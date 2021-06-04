 

«Сколково» подало иск к Сбербанку на 467 млн рублей

04.06.2021, 11:44, Новости дня
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий инновационного центра «Сколково», требующего взыскать около 467 млн рублей с ПАО «Сбербанк России».

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 июня и к рассмотрению пока не принят, передает РИА «Новости». В карточке дела основания исковых требований на данный момент не указаны.

Напомним, в декабре председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково» вместо бизнесмена Виктора Вексельберга.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году, его цель – поддержка технологического предпринимательства в РФ и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 2800. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году фонд перешел под управление ВЭБа в рамках реформы институтов развития.



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