В МИД Польши не исключили, что за отзывом Данией разрешения на строительство Baltic Pipe “могут быть другие интересы”

“Конечно, мы будем стараться как можно скорее выяснить этот вопрос, хоть и понимаем, что часто за темой окружающей среды могут стоят другие интересы, – сказал Пшидач. – В интересах Республики Польша и всей Центральной Европы как можно скорее завершить этот проект”.

Дипломат пояснил, что решение датского апелляционного комитета по вопросам окружающей среды касается только фрагмента газопровода на территории страны. Два остальных участка трубы – в безопасности, добавил Пшидач.

Контекст:

Baltic Pipe – стратегический проект, направленный на создание нового способа поставок природного газа из месторождений на континентальном шельфе Норвегии на рынки Дании и Польши, а также в соседние страны. Газопровод, проложенный по дну Балтийского моря, сможет транспортировать 10 млрд м³ природного газа в год в Польшу и 3 млрд м³ газа в Данию.

Инвесторами выступают операторы газотранспортной системы Gaz-System (Польша) и Energinet (Дания).

Европейская комиссия в 2013 году признала проект представляющим всеобщий интерес для Евросоюза. Для его поддержки из бюджета ЕС выделено €266,8 млн.

В мае 2020 года правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории, что сняло последние препятствия для начала строительства магистрали.

В 2018 году Польша заявляла, что после ввода в строй нового газопровода и загрузки LNG-терминала в Свиноуйсьце намеревается стать полностью независимой от российского “Газпрома”.

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.

Как отметили в Energinet, 31 мая 2021 года апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал экологическое разрешение, выданное датским агентством по охране окружающей среды 12 июля 2019 года. Решение вызвано тем, что агентство по охране окружающей среды в недостаточной степени изучило вопросы о защите природы при прокладке газопровода. В частности, по мнению совета, агентство в недостаточной степени разъяснило, как охраняются отдельные виды, например, орешниковые сони, березовые мыши и летучие мыши, а также места их размножения и отдыха во время работ.

В Energinet сообщили, что оператор проясняет с властями Дании последствия принятого решения для проекта, но прекращает строительные работы до получения необходимого разрешения.

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