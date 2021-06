Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei

“Этот исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников”, – говорится в документе.

Запрет вступает в силу 2 августа 2021 года.

В “черный список” попали 59 китайских компаний. Среди них – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co. Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co. Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co. Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.

Отмечается, что данный указ “запрещает лицам из США участвовать в продаже или покупке любых продаваемых на бирже ценных бумаг”.

“Этот исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, а также расширяет возможность правительства США реагировать на угрозы китайских компаний в сфере технологий слежения, которые способствуют наблюдениям как в Китае, так и за его пределами за этническими меньшинствами или каким-либо другим образом способствуют репрессиям и серьезным нарушениям прав человека”, – заявляет Белый дом.

Отмечается, что этот указ – часть мер, введенных в рамках реагирования “на чрезвычайную ситуацию, объявленную 12 ноября 2020 года в связи с угрозой, которую представляет военно-промышленный комплекс КНР”.

Контекст:

21 февраля 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отказывается от сотрудничества со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. В американской разведке предполагали, что компанию Huawei финансировали министерство государственной безопасности Китая, разведка и народно-освободительная армия КНР.

В мае 2019 года тогдашний президент Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций в связи с угрозой национальной безопасности, и компания Huawei попала в черный список. В 2020 году Трамп продлил чрезвычайное положение еще на год.

В июле 2019-го Белый дом разрешил американским производителям продавать китайской корпорации некоторое оборудование. Такое смягчение санкций не несет угрозу нацбезопасности США, заявил глава Национального экономического совета Белого дома Ларри Кудлоу.

Основатель Huawei Technologies Жен Чжэнфэй заявлял, что санкции США сократят доход компании примерно на $30 млрд.

—