Собянин рассказал о том, как сделать Москву лучшим городом Земли

Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, напомнил Собянин. По его словам, российскую столицу уместно сравнивать не с другими городами нашей страны, а с Парижем, Лондоном и Нью-Йорком.

Необходимо, чтобы Москва была конкурентноспособной, чтобы она притягивала креативных и интересных людей, убежден Собянин. В противном случае город будет терять свое будущее, отметил мэр.

Чтобы развивать Москву, необходимо быть лучшими, считает градоначальник. По его словам, в городе должны быть лучшие дороги, транспорт, парки, поликлиники, школы и комфортная среда.

“Когда мы задумываем какой-то проект, должны понимать, что он должен быть высокого уровня”, – подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что проекты должны работать на город на протяжении долгого времени. Благоустроить 22 тысячи столичных дворов очень нелегко, это огромный масштаб, указал мэр.

Он выразил уверенность, что Москва станет лучшим городом Земли. В этом помогут ее жители – профессиональные и креативные люди, добавил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что Москва прошла сертификацию соответствия стандартам умного города, городских услуг и качества жизни. За последние 10 лет город сформировал эффективную цифровую экосистему. Многие решения Москва внедряла первой в мире.

Так, 15 проектов правительства столицы стали финалистами международной премии WSIS Prizes 2021 года. В их числе — «Московская электронная школа», инвестиционный портал города Москвы, туристический сервис Russpass, портал «Узнай Москву» и другие разработки.

Также эксперты отметили проект Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). К ней подключены все амбулаторно– поликлинические учреждения города, а также бригады скорой и неотложной помощи.

Сервисом пользуется более 13 миллионов человек. Приемы с помощью ЕМИАС ежедневно ведут свыше 20 тысяч врачей. Горожане могут записаться к специалисту онлайн, получить электронные рецепты и многое другое.

Онлайн-сервисы Москвы также стали лауреатами международной премии German Innovation Award. Платформа Московского инновационного кластера получила две премии.

Стремительно развивается и туристическая отрасль Москвы. В прошлом году российская столица стала лучшим городом для путешествий.