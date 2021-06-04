 

Видео признания Протасевичем своей вины оценили: Искреннее раскаяние

04.06.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским в Белоруссии, дал большое интервью. Роман Протасевич подтвердил, что публиковал призывы, которые привели к несанкционированным акциям в 2020 году. Журналист раскаялся в своих действиях и пообещал больше “не лезть в политику”.

Запись изучил экс-сотрудник Главного управления криминалистики Центрального аппарата СКР Артем Павлов. Он обратил внимание, что Протасевич говорит о своей роли в организации протестов неуверенно. “Парень считал, что совершает благое дело”, – пояснил специалист.

Павлов добавил, что раскаяние журналиста “выглядит абсолютно искренним”. Никаких признаков, что Протасевич говорит под давлением, нет, уточняет “Комсомольская правда”. Эксперт полагает, что во время общения с силовиками задержанный изменил свои взгляды, он теперь жалеет о случившемся.

23 мая стало известно о задержании Романа Протасевича в Белоруссии. Самолет, в котором находился журналист, совершил принудительную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Примечательно, что данные о взрывном устройстве на борту не подтвердились.

Инцидент с задержанием Романа Протасевича возмутил многих западных политиков. Министры иностранных дел стран “Большой семерки” (США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии) публично осудили действия белорусских властей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Мнение: Заморозка

19.02 / На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение

10.08 / Эвелина Бледанс приобрела свою первую квартиру в Москве

28.05 / Скандалы: Порноактриса и охранник из «Пятёрочки»

22.09 / Как уберечь багаж от порчи в аэропорту – советы грузчика

16.10 / Мнение: Коротко по Карабаху. 15.10.2020

30.03 / Ученые опровергли вред самодиагностики через поиск симптомов в интернете

10.12 / Впервые за 10 лет: Россия проведет совместные учения с НАТО

09.12 / «Все артисты были в масках»: Солист «Руки вверх» Жуков рассказал о съемках «Песни года»

03.07 / Цветы розы – путь к богатству

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика