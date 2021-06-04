 

Мнение: Гиперлупа не будет! Стало ясно будущее Армии России!

04.06.2021, 11:16, Разное
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Я в последнее время обожаю делать ролики, про Армию России. Это мало того, что гордость нашей страны, безопасность нашей страны – это еще и шикарный драйвер роста! Причем, что характерно, сейчас еще больше очевидно – что для тех же Штатов, это как раз элемент деградации. Чего, к сожалению, не понимают 95% населения. И те, у которых кругом друзья и не надо столько тратить на военку, и те, которые вроди бы чувствуют, что все идет как надо – но все равно недовольны "объективности для". И, конечно, справедливости ради.

Да, да, у меня вышел на канале УспехТВ на Ютубе, обязательно подписывайтесь, новый ролик. И  добавить сильно больше нечего, кроме разве вот такой новости:

Бронемашины, приобретенные для нужд британской армии за 3,5 млрд фунтов (5 млрд долларов), не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад.

Вонючкам, ой, простите, экспертам, кто нам про "Армату" постоянно рассказывает, так сказать – посвящается.

Вот прямая ссылка на ролик, если не открывается https://www.youtube.com/watch?v=NCWC9R__4z4

Скоро реанимирую Яндекс Дзен канал – не переключайтесь!

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



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