Мнение: Гиперлупа не будет! Стало ясно будущее Армии России!



Я в последнее время обожаю делать ролики, про Армию России. Это мало того, что гордость нашей страны, безопасность нашей страны – это еще и шикарный драйвер роста! Причем, что характерно, сейчас еще больше очевидно – что для тех же Штатов, это как раз элемент деградации. Чего, к сожалению, не понимают 95% населения. И те, у которых кругом друзья и не надо столько тратить на военку, и те, которые вроди бы чувствуют, что все идет как надо – но все равно недовольны "объективности для". И, конечно, справедливости ради.

Да, да, у меня вышел на канале УспехТВ на Ютубе, обязательно подписывайтесь, новый ролик. И добавить сильно больше нечего, кроме разве вот такой новости:

Бронемашины, приобретенные для нужд британской армии за 3,5 млрд фунтов (5 млрд долларов), не могут двигаться со скоростью выше 20 миль (32 км) в час без риска для безопасности экипажа, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад.

Вонючкам, ой, простите, экспертам, кто нам про "Армату" постоянно рассказывает, так сказать – посвящается.

Вот прямая ссылка на ролик, если не открывается https://www.youtube.com/watch?v=NCWC9R__4z4

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Счастья вам.

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