“Я чувствую себя неудачницей”: Ким Кардашьян впервые рассказала, почему ушла от Канье Уэста

Бракоразводный процесс между 43-летним Канье Уэстом и 40-летней Ким Кардашьян, который изначально не предвещал ничего трагического и скандального, с каждой неделей набирает обороты. Сначала Ким деликатно намекнула в одном интервью, что для нее прошлый год был непростым, но во многом ей помогли дети, а Крис и Кендалл Дженнер нейтрально отозвались о муже родственницы.

Однако сам рэпер не был готов к мирному расставанию: в середине апреля, продолжая носить обручальное кольцо, он выступил с официальным прошением в ответ на заявление своей супруги, в котором хочет добиться совместной опеки над детьми, а спустя месяц в беседе с друзьями и вовсе назвал Ким “худшей женой”.

Масла в огонь теперь подливают публикации на странице семейства Кардашьян в Instagram – недавно Ким отметила день рождения сына Псалма, причем Канье на празднике не было – и заключительные выпуски последнего сезона их семейного реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians. Напомним, еще до премьеры сезона звезды говорили, что в нем Ким Кардашьян расскажет о реальных причинах расставания с Канье Уэстом, и не обманули. Главной темой очередного выпуска реалити, который был снят во время их совместного отпуска на озере Тахо, стали проблемы Ким и Канье во время совместной жизни.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Мизансцена была следующей: Ким с сестрами и мамой входит в дом и, видя на обеденном столе блюдо с печеньем, приходит в бешенство и уходит в свою комнату, добавляя, что “не хочет никого видеть”. Ее сестра Хлое Кардашьян поясняет, что дело не в печенье, просто ей сейчас непросто:

Ким боролась за свои отношения, и это трудно, вот почему она выплескивает свой гнев и грустит. Иногда ты вымещаешь злость на чем-то, что не имеет отношения к происходящему. Печенье тут не при чем,

– рассказала девушка перед камерами и добавила, что Ким и Канье поссорились прямо перед поездкой. Позже Ким все же вышла к сестрам и, не сдерживая эмоций, рассказала о своих переживаниях насчет разрыва с супругом:

Нет никакой борьбы. Сейчас все тихо, и я просто живу с этим… Хотя, честно говоря, я больше не могу. Почему я нахожусь на том же месте, где застряла на долгие годы? Он каждый год уезжает в другой штат. А я должна быть вместе с ним, чтоб растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая будет во всем его поддерживать, будет путешествовать с ним и делать все для него…. Я чувствую себя чертовой неудачей, это третий гребаный брак. Да, я чувствую себя чертовой неудачей. Но я даже не могу думать об этом, я хочу быть счастливой.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Напомним, что первые слухи о том, что Ким Кардашьян и Канье Уэст собираются развестись появились в январе, а уже в феврале подтвердились официально. Заявление о разводе подала Ким. Поскольку у пары крепкий брачный договор, финансовых притязаний друг к другу они не имеют. К тому же, очевидно, что оба – каждый сам по себе достаточно состоятельны, чтобы обеспечивать и себя, и своих детей и вместе и по отдельности. Поэтому в начале бракоразводного процесса, СМИ сходились во мнение, что это будет самый мирный развод из всех возможных. Хотя супруги все-таки встретятся в суде, чтобы решить вопрос об опеки над детьми, которых у них за 7 лет брака родилось четверо.