Президент «Петровакс» Михаил Цыферов принял активное участие в работе ПМЭФ-2021



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Глава компании выступил спикером в двух сессиях форума, посвященных общей теме лекарственной безопасности: “Иммунизация как точка привлечения инвестиций: как пандемия изменит в целом рынок разработки вакцин”, а также “Социально ориентированный бизнес: фармацевтическая отрасль в интересах пациентов”.

Как отметил Михаил Цыферов в ходе дискуссии, вакцинопрофилактика является, вероятно, самой недооцененной отраслью здравоохранения, благом, к которому общество уже давно привыкло и перестало ценить должным образом. “Но сейчас ситуация меняется, мы видим большое общественное внимание к коронавирусу. Безусловно, рано или поздно вирус пройдет, а инвестиции, производственные мощности и компетенции останутся, поэтому важно сохранять и развивать иммунобиологическую промышленность”, – подчеркнул глава компании.

Михаил Цыферов также рассказал о сотрудничестве с китайскими партнерами в области разработки и производства вакцин. “Партнёрские отношения с CanSino расширяют наши возможности не только в плане удовлетворения спроса на вакцину от коронавируса, но и позволяют обеспечить приток дополнительных инвестиций и знаний”.

Компания “Петровакс” первая запустила клиническое исследование III фазы вакцины “Конвидеция” среди стран-участниц международного исследования и обеспечила его проведение на самом высоком уровне с участием 6000 добровольцев.

“В рамках соглашения мы получаем возможность выхода на определенные рынки, где уже ведем бизнес. Надеюсь, этим проектом мы были полезны иммунобиологической индустрии, привнеся новые компетенции и инвестиции в российскую медицинскую науку, очередной раз продемонстрировав её качество на международной арене. Проект развивается согласно планам, и мы ждем начала первых экспортных поставок”.

В рамках сессии, посвященной социально ориентированному бизнесу, Михаил Цыферов заметил: “Чем этичнее компания, тем устойчивей её бизнес. Мы обеспечиваем высокое качество наших препаратов и их доступность для пациентов. Мы уже не свернем с этого пути.

Мы гордимся своей ценовой политикой, так как для нас репутация – это важнейший актив, необходимый для устойчивого развития в долгосрочной перспективе. В РФ мы локализовали и производим в сотрудничестве с компанией Pfizer вакцину “Превенар 13”– одну из самых дорогих регулярно применяемых вакцин в мире в национальных календарях. При этом стоимость вакцины на российском рынке является самой низкой в сравнении с другими странами”.

Участие главы компании в деловой программе мероприятия стало логичным продолжением подписания Декларации о политике в области разработки, производства, контроля качества и мониторинга безопасности лекарственных средств между компаниями-членами “Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза” (АФПЕАЭС), в числе которых “Петровакс Фарм”.

“Декларация – очередной шаг в установлении открытого диалога с врачебным и пациентским сообществами. Мы следуем строгим принципам контроля качества и безопасности производимой продукции. Здоровье наших пациентов – наш главный ориентир в работе”, – подчеркнул глава Петровакс.

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О компании «Петровакс»

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Компания имеет успешный, более чем 25-летний опыт работы на фармацевтическом рынке, входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей в России. Продуктовый портфель «Петровакс» включает собственные оригинальные препараты и вакцины, локализованные лекарственные средства, а также генерические препараты и биологически активные добавки. Производство компании действует в полном соответствии с российскими и международными стандартами GMP и ISO:9001. Современный фармацевтический производственный комплекс, расположенный в Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств. Штат «Петровакс» насчитывает более 800 высококвалифицированных специалистов. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС. Более подробная информация на сайте www.petrovax.ru