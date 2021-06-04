 

Яна Рудковская возмутила поклонников демонстрацией роскоши

04.06.2021, 10:48, Разное
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Продюсер Яна Рудковская возмутила своих поклонников демонстрацией роскоши. Знаменитость предложила фанатам помочь ей выбрать автомобиль, на котором она отправится на премию «Муз-ТВ».
Яна Рудковская часто показывает фанатам свою роскошную жизнь. Уже давно она демонстрирует свои завтраки на тарелках, стоимость которых составляет около 200 тысяч рублей. Теперь же супруга Евгения Плющенко попросила выбрать один из четырех элитных автомобилей для поездки на ежегодную премию канала «Муз-ТВ».

На обнародованном видео присутствуют машины марки Porsche разных цветов. Стоимость каждого транспортного средства составляет десять миллионов рублей. В комментариях к посту поклонники оставили свои гневные комментарии. Они посоветовали Рудковской отправиться на мероприятие на телеге, «Яндекс-такси», на мопеде. Фолловеры не понимают, зачем продюсер хвастается своим богатством.

Сама же Яна Рудковская не раз оправдывалась за свою роскошную жизнь. Она заявляла, что все свои деньги заработала самостоятельно, поэтому не нужно упрекать ее за покупку дорогостоящих вещей.



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