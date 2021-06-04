 

Дарья Пынзарь призналась, для чего ей нужно было похудеть

04.06.2021, 10:48, Разное
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Дарья Пынзарь призналась, для чего худела продолжительное время. Недавно вместе со своим супругом она получила должность ведущей проекта «Дом-2». Экс-участница шоу хотела выглядеть в кадре стройной, поэтому избавилась от нескольких килограммов.
Уже через неделю семью Пынзарей можно будет увидеть в эфире телеканала «Ю» в новом амплуа. Они стали ведущими проекта «Дом-2» после его перезагрузки. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram Дарья Пынзарь показала свою гримерную, прогулялась по территории телестройки в коротких белых шортах и клетчатой рубашке. Поклонники сразу же отметили, что блондинка выглядит заметно похудевшей.

В комментариях фолловеры предположили, что Дарья Пынзарь пыталась избавиться от нескольких килограммов, чтобы с экранов телевизоров смотреться более стройной. Ведущая подтвердила эти догадки, но отметила, что ранее не могла поделиться с общественностью данной информацией.

В одной из последних публикаций Дарья Пынзарь вспомнила, как на проекте «Дом-2» познакомилась со своим нынешним супругом Сергеем. Пара сыграла свадьбу на шоу, а после рождения первенца покинула проект. Сейчас в семье растут уже двое сыновей.



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