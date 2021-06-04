Собчак о детях: “Ребенок – это дорого, лучше родить одного, а не пахать всю жизнь на четверых”

Ведущая и журналист Ксения Собчак порассуждала на тему того, сколько нужно иметь детей. По ее словам, содержание ребенка – дорогое удовольствие. Она считает, что лучше один, а не четыре, поскольку на них придется работать до конца жизни.

Ксения Собчак долго не решалась стать матерью. Своего единственного сына Платона ведущая родила от актера Максима Виторгана. Знаменитость мечтает, чтобы наследник вырос успешным человеком, а для этого необходимо вложить немало денежных средств в его образование.

Собчак считает, что лучше вырастить одного ребенка, нанять для него лучших педагогов. Если же в семье появятся четверо детей, то на них придется работать едва ли не всю жизнь. Знаменитость считает себя обеспеченным человеком, но и она прекрасно понимает, что обучение, кружки, студии забирают значительную часть бюджета.

Напомним, что до последнего Ксеня Собчак пыталась скрыть беременность. Общественность узнала о том, что теледива скоро станет матерью, когда ее живот заметно округлился. Сейчас журналистка состоит в браке с режиссером Константином Богомоловым. В прессе регулярно появляются слухи о второй беременности Собчак, но она их постоянно опровергает.

Источник: www.starhit.ru