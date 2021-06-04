 

Ослепляющий высокоточное оружие боеприпас создали в России

04.06.2021, 10:46, Новости дня
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Новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами, информирует Ростех.

«Новый защитный боеприпас создан в калибре 76 мм и весит 2,8 кг. Главная особенность изделия – в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением», – передает РИА «Новости» сообщение госкорпорации.

Отмечается, что боеприпас создан в ЦНИИточмаше. При возникновении угрозы он выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, «ослепляющую» системы наведения высокоточных боеприпасов противника. Как утверждают в госкорпорации, разработка должна повысить живучесть бронетехники на поле боя.

«Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного… в любых климатических условиях. Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021», государственные испытания завершатся в текущем году… Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках», – отметили в «Ростехе».

Ранее Ростех восстановил советскую спецлабораторию для экстремальных испытаний оружия.



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