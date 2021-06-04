Депутат Госдумы рассказал, как превратить США “в самую нищую страну”

Чем быстрее это произойдет, тем лучше будет для самой России, отметил он. По крайней мере, РФ перестанет зависеть от американской валюты, добавил Милонов.

Депутат уверен, что, если примеру РФ последуют “наши экономические союзники”, то “пойдет шквал отказов от доллара по всему миру”.

Как только американская валюта перестанет быть средством международных платежей – “США превратятся в самую нищую страну”, считает Милонов.

Контекст:

В связи с агрессией в отношении Украины в 2014 году Евросоюз, США и другие страны начали вводить против России международные санкции. Они периодически продлеваются и расширяются.

В октябре 2018 года российское издание The Bell сообщало, что в правительстве РФ разрабатывают план отказа российской экономики от доллара США, и его через “одну-две недели” должны утвердить.

Перед этим – в сентябре 2018-го – глава ВТБ Андрей Костин в интервью газете “Известия” говорил, что план отказа от доллара предполагает, в частности, ускоренный переход на расчеты в других валютах при проведении экспортно-импортных сделок с иностранными государствами. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому агентству ИРНА говорил 12 апреля 2021 года, что в РФ в связи с международными санкциями занимаются “дедолларизацией” экономики и готовятся к отказу от использования “контролируемых Западом международных платежных систем”.

“…бнулись”, – написал на следующий день в комментарии к твиту с материалом о высказывании Лаврова экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

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