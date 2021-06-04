Independent – беженцам тут не рады — Дания приняла закон о депортации просителей убежища за пределы Европы

Парламент Дании принял закон, согласно которому местные власти получат право депортировать соискателей статуса беженца за пределы Европы на время рассмотрения соответствующих ходатайств, пишет The Independent. Как отмечает газета, данная инициатива встревожила как благотворительные организации, так и власти ЕС, которые увидели в ней попытку Копенгагена уклониться от своих обязанностей в рамках блока.



Reuters

Неправительственные и благотворительные организации, а также Европейский союз испытывают «фундаментальные опасения» насчёт решения парламента Дании одобрить закон, согласно которому эта скандинавская страна получит право депортировать соискателей статуса беженца за пределы Европы, пишет The Independent.

В четверг датские законодатели подавляющим большинством голосов приняли закон, согласно которому местные власти смогут отправлять просителей убежища в партнёрские государства за пределами Европы на время рассмотрения соответствующих ходатайств.

По словам представителя партии Социал-демократов по делам иммиграции Расмуса Стоклунда, подобный шаг призван дать понять просителям убежища, что в Дании им не рады.

«Если вы подаёте прошение о предоставлении убежища в Дании, то вы будете знать, что вас отправят обратно в страну за пределами Европы. В этом контексте мы надеемся, что люди перестанут искать убежища в Дании», — заявил он по этому поводу.

Между тем, ЕС уже выразил тревогу по поводу этой инициативы.

«Обработка ходатайств о предоставлении убежища за пределами союза поднимает фундаментальные вопросы касательно как возможности получить доступ к соответствующим процедурам, так и наличия действенного доступа к защите», — отметил пресс-секретарь Еврокомиссии Адальберт Янц.

«Это невозможно в соответствии с существующими правилами ЕС или предложениями в рамках нового соглашении о миграции и порядке предоставления статуса беженца», — сообщил он, добавив, что право на соискания убежища является одним из основополагающих в блоке.

При этом согласно новому закону, Дания сможет перемещать беженцев, прибывающих в страну, в центры на территории партнёрских государств, которые потенциально могут находиться за пределами Европы. Там будут рассматриваться ходатайства о предоставлении убежища; там же, возможно, беженцы будут получать защиту. Вместе с тем Дания ещё ни с кем не договорилась на этот счёт, однако, по словам Стоклунда, она уже ведёт соответствующие переговоры с несколькими кандидатами.

Между тем критики этой инициативы беспокоятся, что она ударит по безопасности и благосостоянию беженцев, а также скажется на соблюдении их прав и позволит Дании уклоняться от её обязательств в рамках блока.