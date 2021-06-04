У Алексея сегодня день рождения — 45 лет. Этот день рождения он встречает в тюрьме, куда его посадил

У Алексея сегодня день рождения — 45 лет. Этот день рождения он встречает в тюрьме, куда его посадил Путин. Алексей Навальный — его персональный узник, персональный заложник.

А еще Алексей Навальный — самый свободный человек в России. Ни у кого из нас нет такого уровня внутренней свободы. Его тюремщик — в золотой клетке, в своем бункере; а Алексей — тут, с нами, на свободе.

Прошедший год вместил в себя несколько жизней. Кто бы мог подумать в июне 2020-го! Пять месяцев в Германии — и пять месяцев в тюрьме. 18 дней в коме — и 24 дня на голодовке. Безумный год. Год, который сделал Алексея Навального человеком, которого знает весь мир и за судьбой которого следит весь мир. Год, в который Алексей Навальный показал всему миру, что храбрость, честь, героизм — не остались в романтических книгах для подростков, что им есть место в XXI веке.

Я очень хорошо знаю Алексея и знаю, что он сегодня читает ваши телеграммы и улыбается. Что он чувствует себя счастливым. Что он уверен в будущем; что его уверенность зиждется на самом важном понимании — что он все правильно сделал, что ему не о чем жалеть.

С днем рождения, Алексей!

Все будет хорошо. Мы обязательно справимся.

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